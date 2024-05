2 niños y su tía arrollados por auto de prensa en Nueva Jersey

Una camioneta de noticias perteneciente a PIX11-News atropelló a dos niños y su tía adulta la mañana de ayer en Elizabeth, Nueva Jersey.

Las autoridades dijeron que los dos niños pequeños y su tía sufrieron lesiones que no pusieron en peligro sus vidas cuando la camioneta los golpeó alrededor de las 8 a.m. del viernes mientras atravesaban un cruce de peatones cerca de Elizabeth Ave. y Fifth St. en camino a la escuela de los menores.

Las fuentes dijeron que la tía fue sacada de debajo de la camioneta y que uno de los niños sufrió una fractura en la pierna. Sus nombres no fueron revelados de inmediato. El conductor de la camioneta permaneció en el lugar, acotó Daily News.

No está claro el motivo del accidente y no se han anunciado arrestos. Un portavoz de WPIX-TV emitió un comunicado más tarde el viernes diciendo: “Nuestros corazones están con los involucrados y sus familias. Estamos cooperando plenamente con las autoridades mientras investigan este incidente. En este momento, nuestro enfoque principal es el bienestar de los heridos”.

WPIX es una popular estación de noticias que se transmite en el Canal 11 en Nueva York, es propiedad de The CW Television Network y está operada por su propietario mayoritario, Nexstar Media Group.

El mes pasado tres personas murieron en un aparatoso accidente vial múltiple que desató un voraz incendio en una autopista en South Brunswick, Nueva Jersey.

A fines de enero tres ancianos murieron y otro persona adulta resultó herida en un violento choque entre un automóvil y un autobús escolar en Nueva Jersey.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.