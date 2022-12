Autoridades neoyorquinas insisten en llamado a conducir de manera segura este fin de año

Faltan solo unas cuantas horas para que termine el 2022, y mientras los neoyorquinos ultiman detalles para recibir al nuevo año, las autoridades de la Gran Manzana insisten en que habrá cero tolerancia con conductores que manejen con exceso de velocidad y quienes de manera irresponsable, se pongan al volante bajo efectos del alcohol.

Así lo aseguró el NYPD tras hacer un llamado a la ciudadanía para que use sus vehículos con prudencia, especialmente cuando manejen con niños abordo.

La policía invitó a los neoyorquinos que se movilizan en automotores y motocicletas, que se pregunten “¿cómo voy a llegar a casa?, pues la prioridad debe ser la seguridad y la meta es que todos esten seguros tras los festejos.

Para ello, la Uniformada manifestó que cada cuartel policial de la ciudad estará vigilante a cámaras de seguridad y detectores de velocidad para garantizar que no haya hechos que lamentar, al tiempo que habrá mayor patrullaje en autopistas y aquellas áreas de la Gran Manzana donde se han venido registrando problemas con conductores que suelen abusar del acelerador.

“Quienes manejen ebrios o bajo efectos del alcohol serán arrestados, sin excepciones“, aseguró la comandante de Transporte del NYPD, Kim Royster. “Sin importar el vehículo que maneje, de pasajeros, carro de servicios o motocicleta, si es parado y está bajo efectos de sustancias, será arrestado. Haga lo correcto y llame a un amigo. Tome la decisión correcta detrás del volante, ayúdenos a hacer que estas fiestas sean una temporada segura para todos”.

El llamado especial sobre no manejar bajo efectos del alcohol, se da justo cuando cifras manejadas por autoridades estatales de Nueva York confirman que más del 30% de los accidentes ocurridos con vehículos se dan a causa de personas embriagadas.

El Comisionado de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez, se sumó al mismo llamado del NYPD y pidió la colaboración de todos para poder tener un fin de año seguro.

“El DOT se dedica a mantener nuestras calles seguras en esta temporada navideña y durante todo el año. Estamos orgullosos de trabajar con nuestros socios de Vision Zero en la aplicación anual de las vacaciones: trabajar para reducir el exceso de velocidad y DWI (conducir bajo efectos de sustancias) para que todos los que caminan, andan en bicicleta, conducen o viajan en La ciudad de Nueva York puedan celebrar de forma segura”, dijo el funcionario, quien de paso hizo una solictud a las autoridades estatales para que reduzcan el límite de alcoholemia apermitido de alcohol.

“Incluso con una mayor aplicación de la ley, demasiados accidentes durante las vacaciones implicarán beber y conducir de forma imprudente, por lo que hacemos un fuerte llamado a Albany para que reduzca el umbral de alcoholemia a 0,05, para salvar aún más vidas”, dijo Rodríguez.

El llamado de las autoridades también cala entre residentes de la Gran Manzana, como Juan Hernández, quien lleva más de 20 años movilizándose en auto y es consciente de que las fiestas suelen ser un momento en que conductores relajan medidas de seguridad, que debe ser fortalecido.

“Nosotros los latinos comos muy dados a creer que podemos tomarnos un par de tragos y que así podemos manejar sin problema, pero la verdad desde hace un tiempo, cuando por pensar así me metí en un problema víal, no solo cambié esa manera de ver las cosas sino que le pido a la gente que si va a tomar no maneje”, aseguró el padre de familia.

“Es preferible que uno le pida el favor a un pariente de que le mueva el carro o incluso dejarlo y pedir un taxi o un Uber para que todos estemos tranquilos. No es buena idea jugar con la suerte y empezar un 2023 mal”, dijo el colombiano.

Desde que la Ciudad de Nueva York lanzo el programa Vision Zero, que redujo las velocidades de manejo permitidas y ha promovido el uso de aparatos de seguimiento en calles y carreteras, las fatalidades en la Gran Manzana se han reducido, pero el mensaje es a que se empiece el 2023 con cero accidentes y ninguna muerte que lamentar.