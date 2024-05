Samira Jalil reacciona a las críticas que le hicieron por mostrar sus cicatrices

Samira Jalil, presentadora argentina de televisión y exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 3’, se defendió de las críticas que le hicieron por haber mostrado las cicatrices que le dejó una operación en su busto.

“Los comentarios me resbalan, me entran por aquí y me salen por allá, pero muchísima gente que lamentablemente por cáncer de mama lleva cicatrices, por heridas de bala lleva cicatrices, por quemaduras, y las llevo orgullosamente. Si quisiera me las taparía, no las enseñaría, me pondría otro tipo de outfit”, dijo.

La creadora de contenido reveló que no le interesa ocultarlas porque se siente orgullosa de ellas. “Me siento segura de mí misma, no me importa que se me vean, que se me marquen, que estén rojas, que estén ahí, no me importa absolutamente nada, ¿por qué? Porque me quiero, con o sin cicatrices”, comentó.

Estas declaraciones las analizaron en el programa ‘La Mesa Caliente’, de Telemundo, en donde le dieron el respaldo a Samira Jalil.

Verónica Bastos, por ejemplo, dijo que la aplaudía por su valentía al defender sus cicatrices. “Muy valiente lo que está diciendo. Sin embargo, yo estaba viendo ‘La Casa de los Famosos’ ese día que usó ese superescote y si era muy evidente que le salía de lado a lado que se le veía a la operación y yo casi que llamo al programa”.

En este sentido, indicó: “Yo estaba preocupada por ella”.

La costarricense afirmó que desconocía que esto fue con intención para enviar un mensaje sobre este hecho. “Yo creo que lo que ella está haciendo es de muchísima, muchísima admiración. Eres una campeona y que te valgan las críticas, que te sientas segura y divina, tú lo estás”.

Ariadna Gutiérrez estuvo como invitada en el programa y dijo que también la elogia por su seguridad y su actitud. “Ella como mujer es una mujer empoderada, que ella se sienta con esa seguridad de mostrar lo que está viviendo, no dijo nada malo en esa declaración que dio, simplemente es una mujer que se siente cómoda y no le importa las críticas”, destacó.

