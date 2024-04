Seguridad Social: los pro y contra de retirarse a los 70 años

La recomendación de los que saben sobre el tema de retiro es que las personas deben esperar hasta los 70 años para obtener mejores cheques, pues el Seguro Social recompensa a los participantes que esperan hasta un 8% por cada año que retrasan su edad plena de jubilación.

Y aunque efectivamente los ingresos vitalicios alcanzan un máximo a los 70 años, también conlleva algunos costos importantes, según un reporte publicado en USA Today.

En ocasiones no tiene ningún sentido esperar tanto, pues algunas personas vivirán lo suficiente para compensar el esfuerzo por lo que renunciaron cuando tenían 60 años, pero otras no. Desafortunadamente, no hay forma de saber en qué grupo terminarán las personas.

Una buena salud y antecedentes favorables de salud en la familia presuponen una vida más larga, pero si no se tienen esos puntos a favor, lo mejor es presentar la solicitud antes, para contar con dinero para manejar sus problemas de salud en el presente y poder tener una vida más placentera.

Si usted era el cónyuge que ganaba menos y planea recibir beneficios conyugales, podría reclamar sus beneficios hasta que alcance la plena edad de jubilación para alcanzar el máximo, además de que también puede recibir el beneficio conyugal completo antes si está cuidando a un hijo calificado de su pareja.

Los que tienen derecho a esta prerrogativa obtienen hasta la mitad del beneficio al que tiene derecho su pareja en la plena edad de jubilación. Si ganara mucho menos que su cónyuge, ese podría ser un beneficio mayor del que recibiría según su propio historial de ingresos, incluso si esperara hasta los 70 años.

Pero hay un problema, para recibir beneficios conyugales, su pareja también debe haber solicitado los beneficios del Seguro Social.

Incluso si su cónyuge todavía está esperando para reclamar los beneficios, normalmente tiene sentido reclamar su propio beneficio a la plena edad de jubilación y luego cambiar a su beneficio conyugal más adelante para maximizar sus ingresos vitalicios del Seguro Social.

Otro inconveniente de jubilarse a los 70 años es que tendrá que pagar el Medicare de su bolsillo. La mayoría de los participantes de Medicare se inscriben automáticamente en el programa gubernamental al cumplir 65 años, y el gobierno deduce automáticamente las primas de la Parte B de Medicare del cheque del Seguro Social.

Pero los que no cobran el Seguro Social a los 65 años, tendrán que inscribirse manualmente y necesitarán designar dinero de su presupuesto para pagar sus primas, que para la Parte B de Medicare comienzan en $174,70 por mes, pero ese número aumentará si tiene un ingreso bruto ajustado superior a $103,000 (o $206,000 para una pareja casada), lo que puede convertirse en una pesada carga mensual si no se está preparado para asumirlas.

Si su apuesta es retrasar sus beneficios del Seguro Social más allá de los 65 años, asegúrese de planificar los gastos mensuales para no comprometer su proyecto de recibir mejores cheques de jubilación.

