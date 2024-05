John Leguizamo sobre Patrick Swayze: “Trabajar con él en ‘Too Wong Foo’ fue difícil porque era neurótico y un poquito inseguro”

‘Too Wong Foo’, la película de 1995 dirigida por Beeban Kidron cuenta con varios condimentos que, con el tiempo, lograron ubicarla como una de las cintas de culto. Patrick Swayze, Weisley Snipes y John Leguizamo, defendieron con uñas y dientes a sus personajes y a la película de las críticas adversas, pero según reveló esta semana uno de ellos, la relación que mantuvieron dentro del set distó mucho de ser armónica.

La trama se centra en tres drag-queens, Nexxema Jackson (Snipes), Vida Boheme (Swayze) y Chi-Chi Rodríguez (Leguizamo) que emprenden un viaje desde Nueva York hacia Hollywood para participar de un concurso. La travesía sirve de excusa para mostrar que en muchos de los pueblos y ciudades estadounidenses por los que pasan, el trato hacia personas como ellos es mucho menos respetuoso y fluido al que reciben en las grandes urbes.

En una entrevista para el programa radial conducido por Andy Cohen, John Leguizamo reveló que fue “difícil” trabajar con Swayze.

“Que descanse en paz. Lo amo. Él simplemente era neurótico y yo no… Ya sabess, yo también soy neurótico, pero no lo sé. Simplemente… Fue difícil trabajar con él”, recordó. Y explicó: “Simplemente, él era neurótico. Creo que tal vez un poquito inseguro, también”.

El actor dejó en claro que con el otro protagonista, Snipes, sí pudo convivir en el set en armonía.

“Wesley y yo vibramos de la misma manera, porque somos personas de color y sentimos que nos teníamos el uno al otro”, indicó. Y, a la hora de señalar cuáles eran las situaciones que generaban discordia, reconoció: “Yo suelo improvisar, y eso a Patrick claramente no le gustó”.

“Él me decía: ‘¿Vas a decir una línea como esa?’ Y yo le respondía: ‘Ya me conoces. Voy a dejar que fluya, voy a seguir inventando líneas’”, indicó Leguizamo. Y continuó recordando: “Él me insistía: ‘Bueno, ¿puedes decir el diálogo tal como está?’ Y yo le contestaba que no. La directora, además, no quería que lo hiciera”.

Tanto Swayze como Leguizamo terminaron ganando nominaciones en los premios Golden Globes por sus interpretaciones en la película.

