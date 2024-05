Qué hacer si el Seguro Social te da dinero de más en tus pagos

Cuando el Seguro Social te entrega más dinero del que deberías recibir, puede generar confusiones y preocupaciones. ¿Cómo ocurren estos pagos excesivos y qué debes hacer al respecto?

A continuación, te explicamos.

Por lo general, cuando un beneficiario del Seguro Social recibe más dinero del que se supone que debe recibir, se le exige devolverlo todo, ya sea a través de pagos mensuales o como una suma global, incluso cuando se trata de un error cometido por la institución.

Estos reembolsos pueden afectar negativamente a las personas que dependen de sus pagos mensuales del Seguro Social para cubrir gastos de vivienda y otras facturas.

Primero, las razones detrás de los pagos excesivos pueden variar, desde no informar a tiempo que obtuviste un nuevo trabajo hasta recibir pagos durante un proceso de apelación.

Algunas condiciones sobre la devolución del dinero cambiaron este año.

Por ejemplo, ahora, en lugar de retener el 100% de los beneficios del Seguro Social cuando un reclamante no responde a una solicitud de devolución, la retención predeterminada será de solo el 10%.

Además, los reclamantes ya no tendrán que demostrar si fueron culpables en la causa de los pagos excesivos.

En su lugar, esa responsabilidad recaerá en la agencia si cree que el beneficiario fue culpable de recibir el pago excesivo.

El período de reembolso se extenderá de 36 meses a 60 meses, lo que dará a los beneficiarios más tiempo para pagar, reduciendo así la cantidad de dinero tomada de sus cheques mensuales.

Por último, la agencia facilitará a los beneficiarios solicitar una exención si no son culpables o no pueden pagar el dinero de vuelta.

Si crees que no eres culpable de los pagos excesivos del Seguro Social que has recibido, puedes solicitar una exención o presentar una apelación.

Para solicitar una exención, puedes completar el formulario SSA-632 y enviarlo a tu oficina local del Seguro Social.

Además, si crees que no eres responsable del pago excesivo y el monto es de $1,000 o menos, no uses este formulario.

En su lugar, solicita una exención llamando al 1-800-772-1213 o acudiendo a la oficina local del Seguro Social. Es posible que tu solicitud se pueda procesar por teléfono.

Si decides apelar, asegúrate de tener tu aviso del Seguro Social y cualquier documento de respaldo necesario.

Tienes 60 días a partir de la fecha en que recibiste el aviso original para presentar tu apelación.

