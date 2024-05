Seguro Social: qué debes hacer si no recibiste los pagos del mes de abril

El mes pasado, muchos beneficiarios del Seguro Social posiblemente se encontraron con la desagradable sorpresa de que sus pagos mensuales no se depositaron puntualmente en sus cuentas bancarias.

¿Qué puede haber causado este retraso en los pagos? Aquí te presentamos algunas posibles razones:

1. Cambio de información bancaria

Si recientemente cambiaste tu información bancaria y no la actualizaste en tu cuenta del Seguro Social, este podría ser el motivo por el cual no recibiste tu dinero.

2. Cambio de dirección

Si te mudaste recientemente y no actualizaste tu dirección con el Seguro Social desde tu último pago, esto podría ocasionar un retraso en tus beneficios.

3. Solicitud reciente de beneficios

Si recientemente solicitaste beneficios del Seguro Social, pasarán algunos meses antes de que comiences a recibirlos.

Aproximadamente 30 días después de presentar tu solicitud, recibirás una carta que muestra la fecha de inicio anticipada de tus beneficios.

4. Suspensión de beneficios por parte de la Administración del Seguro Social

La SSA puede suspender tus beneficios si comienzas a trabajar y tus ingresos superan la cantidad máxima permitida. También pueden suspenderse si has estado en la cárcel durante más de 30 días.

5. Retrasos en las oficinas del Seguro Social

Si la oficina del Seguro Social encargada de tus pagos tiene algún problema, como escasez de personal, podría retrasar tus beneficios.

Si solicitaste beneficios pero no has recibido una carta por correo y han pasado 30 días o más, puedes verificar el estado de tu solicitud iniciando sesión en tu cuenta de Mi Seguro Social o creando una si aún no lo has hecho.

Una vez dentro, podrás ver la ubicación actual de tu reclamo, así como la fecha y hora programadas de tu audiencia.

Si han pasado más de 30 días y no has recibido noticias de la Administración del Seguro Social, tal vez sea mejor llamar o visitar tu oficina local para obtener más información.

Qué hacer si falta un pago

Si tu depósito directo del Seguro Social no llegó a tu cuenta bancaria en el día programado, llama a tu banco. Podrían decirte si hay algún retraso en el depósito de tu pago.

Si tu banco no ve ningún pago pendiente, puede ser hora de llamar a la Administración del Seguro Social al 800-772-1213 o contactar tu oficina local del Seguro Social. Alguien en la oficina revisará tu caso y, si encuentran que se te debe un pago, lo enviarán.

