Truco secreto para comprar aguacate en el mejor momento

El aguacate es un alimento que se come durante todo el año, y es un ingrediente muy utilizado en la cocina en diferentes preparaciones, muy valorado por ser rico en nutriente. Te explicamos un truco para elegir el aguacate que está en su punto,

Seguramente cuando vas a comprar aguacates, eres de los que los presiona con los dedos, para verificar si está maduro, pero esto termina estropear el alimento.

A simple vista es difícil descifrar si el aguacate está maduro, por lo que una de las opciones es palparlo causando magulladuras.

Pero hay un truco muy sencillo para dar con el aguacate maduro y en su punto, se trata de lo que algunos llaman el botón secreto: su rabillo, o pedúnculo, y es el color que tiene la pulpa al retirarlo.

Si al sacarlo vemos que el aguacate está verde, todavía es pronto para comerlo. Si está amarillo, entonces está en su punto. Por contra, si el color es marrón, la fruta ya está pasada.

Un truco sencillo que tiene como clave verificar el color del rabillo, si es verde, el aguacate aún necesita madurar más; en caso de esté amarillo, el aguacate está perfecto para comer, pero si es negro, ya está pasado.

Sacar este rabillo puede contaminar el alimento, según los expertos, ya que esto podría significar la entrada de bacterias.

Otros trucos caseros, es el color de la piel, es otro indicativo de si están listo para comer el aguacate. Mientras más oscuro sea el color, más maduro estará el aguacate. En cambio, que si es verde claro, aún está duro y necesita más días para madurar.

Aunque esta forma no es la más recomendada, cuando el aguacate está maduro cede ligeramente a la presión. Mientras que si la piel es muy dura y no cede nada, aún no está maduro. Si se hunde rápidamente y está muy blanda, el aguacate está pasado.

