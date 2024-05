EE.UU. expresó interés en trabajar contra la migración irregular con el nuevo presidente de Panamá

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, extendió este lunes sus felicitaciones a José Raúl Mulino por su victoria en las elecciones presidenciales panameñas y le expresó su interés en trabajar para fortalecer la cooperación económica y redoblar los esfuerzos conjuntos contra la migración irregular a través de la selva del Darién.

En un comunicado oficial, Blinken elogió la victoria de Mulino y manifestó su optimismo por la continuación de la asociación estratégica entre Estados Unidos y Panamá, con el propósito de promover los “objetivos compartidos” de ambas naciones en cuanto a la gobernanza democrática y la prosperidad económica, reseñó la agencia de noticias Efe.

“Estados Unidos seguirá colaborando con Panamá en la búsqueda de nuestros objetivos comunes de crecimiento económico inclusivo y sostenible, fortalecimiento de la seguridad ciudadana y cooperación para frenar la migración irregular a través del Darién”, afirmó el máximo diplomático estadounidense.

La relación entre el gobierno de Joe Biden y José Raúl Mulino generará expectativas, especialmente dado el complicado historial de Washington con el expresidente inhabilitado Ricardo Martinelli (2009-2014), quien fue sancionado en enero de 2023 por presunta participación en “corrupción a gran escala”.

Diarios de Panamá informan sobre la elección de José Raúl Mulino como presidente, en la Avenida Central de Ciudad de Panamá. Foto: Bienvenido Velasco / EFE

Con más del 90% de los votos escrutados, Mulino aseguró un 34,4% de los votos, superando al candidato antisistema Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino, quien obtuvo el 25%. Le siguieron el expresidente Martín Torrijos (2004-2009), del Partido Popular, con el 16 %; y Rómulo Roux, de Cambio Democrático, con el 11,2%.

Mulino, de 64 años, quien lideraba las encuestas previas a las elecciones, fue designado como candidato presidencial de la alianza Salvar Panamá, integrada por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, en sustitución de Martinelli, quien quedó inhabilitado por una condena a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales y actualmente se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua.

Después de la jornada electoral, Mulino declaró su disposición a evitar cualquier confrontación y anunció su intención de buscar el consenso político para impulsar “un gobierno proempresa privada”, sin descuidar las necesidades de los más desfavorecidos.

“¡Misión cumplida!”

“¡Misión cumplida, carajo; misión cumplida, Ricardo (Martinelli)!”, dijo el presidente electo ante sus seguidores tras su triunfo el domingo. “Yo no estoy aquí porque me puso alguien, ni por el dedo de alguien, me puso el voto popular”, añadió Mulino.

“Un abrazo Ricardo hasta allá donde estás. Como dije, se acabó la persecución política en este país, el país está harto de las peleas politiqueras que no nos han conducido a nada bueno, no me considero enemigo de nadie, y espero que nadie me considere su enemigo”, subrayó.

Sigue leyendo:

• José Raúl Mulino gana las elecciones de Panamá con las promesas de cerrar la selva del Darién y recuperar la bonanza económica

• Cerrar la selva del Darién, el discurso antiimigración se cuela en las elecciones en Panamá

• ¿Gustavo Petro exigirá pasaporte vigente a los migrantes venezolanos para ingresar a Colombia?