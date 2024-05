Luis Enrique está preparado para enfrentar al Dortmund: “”El objetivo es salir jugando desde atrás” 

El director técnico del París Saint Germain (PSG), Luis Enrique, se mostró enfocado en poder voltear el negativo marcador que posee el equipo tras perder contra el Borussia Dortmund 1-0 en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League al asegura que tienen todo para poder ganar y así clasificar hasta la final para enfrentarse contra el Real Madrid.

Estas declaraciones las realizó el entrenador durante una conferencia de prensa realizada este lunes en la que sostuvo que han venido trabajando los últimos días para poder hacerle frente a los teutones y así anotar los goles necesarios para poder clasificar hasta la final del torneo más importante de clubes del viejo continente.

“El objetivo no es ganar por dos goles, es ganar. Si pensamos que hay que marcar dos goles nos parecerá que está muy lejos. Hay que marcar uno y entonces la eliminatoria estará igualada. en fútbol se pueden marcar dos goles en tres minutos o te pueden marcar uno y no hay que venirse abajo, como nos sucedió en Barcelona”, expresó Luis Enrique.

“Ahora hay un equipo eliminado, el PSG, pero en función del resultado eso puede cambia. Nosotros vamos a jugar de la misma manera, pero el adversario puede adaptarse”, agregó el entrenador al afirmar que no están eliminados hasta que suene el pitazo final.

Luis Enrique también habló sobre la experiencia de ambos equipos y detalló que será bastante fundamental el planteamiento que utilicen cada una de las plantillas para poder conseguir el control de la esférica en el terreno de juego para luego hacerse con la victoria.

“Yo creo que es una mentalidad perfecta para afrontar cada episodio de tu vida personal. Estar preparado para que las cosas no vayan bien y estar preparado. Que no te afecten, o que te afecten lo menos posible. Llevado al símil futbolístico, nosotros llevamos toda la temporada arbitrando los partidos a nuestros jugadores desde la injusticia deportiva. Es decir, el balón sale fuera y sigan. Hay una falta y digo, sigue. Yo no sé lo que interpreta el árbitro. No te quejes, compite todo el año. Están preparados. Mañana seguro, ante cualquier situación de la que no estamos preparando, el equipo luchará”, resaltó.

“Yo creo que el papel de la afición mañana va a ser vital, como a lo largo de toda la temporada. En eso creo que tenemos la garantía plena de que nuestra afición va a estar a full, como todo el año, especialmente cuando lo necesitemos. Que, repito, no es habitual. Si miramos el ambiente en Dortmund, fue muy bonito. Creo que dentro de unos términos deportivos, mañana espero el mismo ambiente de siempre. Ojalá podamos celebrar un pase a la final, ese es el objetivo”, concluyó

Sigue leyendo:

–Salomón Rondón lideró clasificación de Pachucha a la Liguilla del Clausura 2024 de la Liga MX

–Guillermo Almada está prevenido para enfrentar al Club América: “No hay dos partidos iguales”

–Nuevo capítulo en la novela: Roy Keane tildó de “mocoso mimado” a Erling Haaland