Floyd Mayweather anuncia la fecha en la que revelará sobre su combate en México: ¿Qué se espera?

El icónico excampeón mundial estadounidense, Floyd Mayweather Jr., se está preparando lo mejor posible para protagonizar el combate de exhibición que tendrá en la ciudad de México y por este motivo anunció que dará todos los detalles de su regreso a los cuadriláteros el próximo 15 de mayo para que puedan conocer más a fondo todo lo relacionado a esta pelea.

Mayweather tuvo su último combate profesional en agosto del año 2017 tras una magnífica carrera en la que logró llegar a un total de 50 triunfos de forma invita; desde entonces se ha dedicado a disputar combates de exhibición para seguir brindándole la oportunidad a sus seguidores de poder verlo en el ring y la próxima de estas disputas será justamente en territorio azteca.

“¡La espera ha terminado!. El icónico boxeador Floyd Mayweather Jr ha revelado en sus redes sociales un emocionante anuncio que dejó a todos en suspenso”, dijo la empresa publicitaria Consecuencias a través de un comunicado en el que anunciaron la fecha en la que se darán a conocer todos los detalles.

“Por fin ha confirmado que viene a México a pelear. En la imagen compartida el 5 de mayo, una fecha icónica para todos los mexicanos, en especial, para los mexicoestadounidenses, vemos el título “BIG ANNOUNCEMENT, MAY 15. STAY TUNED FOR THE UPCOMING FIGHT #MAYWEATHERMEXICO”, agrega el comunicado que también estuvo acompañado por una publicación de Mayweather el pasado 5 de mayo para conmemorar la Batalla de Puebla.

Se desconoce si Puebla será la ciudad elegida por el antiguo campeón mundial para disputar su pelea y el rival que tendrá en la esquina contratia, aunque sí se espera que se convierta en un verdadero espectáculo deportivo.

“La reconocida empresa promotora de conciertos, Music Vibe, se ha unido al suspenso compartiendo en sus plataformas: “¡El más grande de todos los tiempos, ‘Money’ Floyd Mayweather viene a México!. Estén listos, ya que el miércoles 15 de mayo, tendremos el anuncio para su próxima pelea”, dijo la compañía Music Vibe para unirse a la promoción de este enfrentamiento.

Un hecho interesante es que esta podría ser la última vez que Mayweather dispute un combate en México de acuerdo con el comunicado emitido por los organismos encargados. Sin embargo, esto es algo que no ha sido confirmado.

“Bajo el nombre ‘The One & Only Fight México’, este evento promete ser único en su clase, marcando la primera y posiblemente la última vez que el legendario Mayweather pise suelo mexicano para un enfrentamiento épico. Aunque aún no se ha develado el nombre de su oponente, la fecha del anuncio, el 15 de mayo, ya está marcada en el calendario de todos los amantes del boxeo”, finaliza.

