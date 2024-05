La Casa de los Famosos 4: Atacan a Carlos Adyan por favorecer a Aleska en su pelea con Geraldine

Aleska Génesis y Geraldine Bazán han protagonizado una pelea, rumbo a la tan ansiada final de La Casa de los Famosos 4. De momento el único finalista es Rodrigo Romeh, este jueves conoceremos el nombre del nuevo famoso que acompañará al mexicano a la final de este reality, que tiene como fecha final el martes 20 de mayo.

De momento, la pelea de estas dos habitantes ha no sólo abierto el debate sino que también ha dividido opiniones. Carlos Adyan, por ejemplo, parece haber tomado partido por Aleska Génesis. El conductor de “En Casa con Telemundo” hizo uso de su cuenta de “X”, antes también conocida como Twitter, para argumentar lo siguiente:

“Tuve que ver nuevamente la discusión de Geraldine y Aleska y la verdad es que Aleska debatió muy bien y Geraldine demostró que entró a Agua por Lupillo y conveniencia de protegerse”.

Tuve que ver nuevamente la discusión de Geraldine y Aleska y la verdad es que Aleska debatió muy bien y Geraldine demostró que entró a Agua por Lupillo y conveniencia de protegerse. #lcdlf4 — Carlos Adyan (@carlosadyan) May 8, 2024

¿Tiene razón Carlos Adyan?

Como conductor de televisión y como televidente del reality “La Casa de los Famosos”, Adyan tiene derecho a tener su propia opinión al respecto. Y el público que le sigue también tiene derecho a reaccionar, con respeto, a la misma. Ahora bien, es importante no sólo matizar las palabras del conductor, sino también recordar que él habla de la discusión y del debate. Es decir, que en primer lugar esta juzgando la capacidad de ambas celebridades para exponer sus puntos de vista. Y es que desde la lógica de Aleska Génesis, Geraldine en efecto entró al cuarto agua por conveniencia.

Ahora bien, aquí es donde la conversación se puede ampliar, porque para empezar tanto Geraldine como Aleska eligieron el cuarto agua por conveniencia. Muchos dirán que la venezolana llegó primero y que cuando entró al cuarto, el día uno, lo hizo por afinidad y no por conveniencia. ¡Eso es cierto! Pero también es cierto que hace un mes ella misma decidió jugar sola porque creía que no podía confiar en Lupillo Rivera.

Carlos Adyan pierde el respeto del público de LCDLF 4

La gente ha dejado de creer en las opiniones del conductor de En Casa con Telemundo y le hacen ver que él fuera de la casa también se mueve con la misma marea sobre la cual se hunden muchos de los habitantes de este reality.

Ante el comentario en apoyo a Aleska Génesis estos son los mensajes que el boricua ha recibido en “X”:

“Uno de los principales haters de Aleska por fin reconociendo algo bueno de ella. Na guará, lo bajo que juegas tú, la producción, los panelistas, los ex-concursantes, ahí adentro y aquí afuera contra esa chama no es normal ¡Qué saña tienen contra ella!”

“¿Y Aleska qué hizo? ¡Lo mismo! ella ya era independiente, y se regreso a formar parte de agua cuando Lupillo entro al grupo”.

“Como si Aleska no fuera una convenenciera también a lo largo del realitie,es la menos indicada para juzgar y señalar a Geraldine por lo mismo”.

“¡Una cosa es saber debatir, otra es tener la razón! Aleska es una arpía que jugaba los dos lados hasta rezando con tierra anduvo. ¡Aleska se quedó en agua cuando dijo que se iba a independizar al darse cuenta que los de Tierra salieron poco a poco! Solo buscaba que no la nominaran”.

“Aleska ha hecho lo mismo, se iba arrastrando a tierra poco a poco y cuando cierran el cuarto de pronto perdona a Alana y dice: “la resistencia ha muerto”. No confiaba en Lupillo, pero cuando se fue a agua de pronto es su héroe. Aleska es de lo peor”.

La verdadera traición no lleva el nombre de Geraldine Bazán

Fue ahí en donde se realizaron acuerdos con Geraldine. Porque además, Geraldine llegó a ese cuarto porque ellos la invitaron y la dejaron decidir sí podía jugar con ellos, porque la actriz mexicana también tenía la oferta del cuarto tierra, la cual decidió no aceptar. Una vez conformado el nuevo cuarto agua, Aleska aceptó volver a ser parte de este team y ya no navegar como “república independiente” como sí lo hizo durante tres semanas Cristina Porta.

Expuestos los puntos anteriores, vamos a los señalamientos concretos que hace Aleska, porque es aquí en donde la venezolana sale perdiendo. Para empezar el público y los panelistas ya conocen su estrategia, siempre a días de una nueva nominación Génesis elige una nueva “víctima” para centralizar la atención del resto de habitantes en esa persona y así librarse de una nominación. Lo hizo durante varios meses con Cristina, después eligió a Alana Lliteras para este mismo fin, aún cuando la consideraba su amiga.

Cuando esto no le funcionó apuntó hacía Patricia Corcino y ahora que la boricua fue eliminada su nueva “víctima” es Geraldine Bazán. A todas las acusa de hacer todo lo que ella misma hace, porque la única que tiene un juego a dos bandas es ella y los compañeros de su cuarto no lo saben, no lo sospechan aunque para muchos básicamente no lo quieren creer.

