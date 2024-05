Alexis Vega tras su duro recibimiento en su regreso a Guadalajara: “No esperaba menos”

El delantero estrella de los Diablos Rojos del Toluca, Alexis Vega, decidió hablar sobre los abucheos que recibió por parte de la fanaticada de las Chivas Rayadas de Guadalajara en el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liguilla en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX; este se convirtió en el primer partido que disputó el atacante luego de dejar las filas del Rebaño Sagrado tras cinco años con la institución.

Estas declaraciones las realizó en zona mixta luego de haber finalizado el encuentro en el que terminaron ganando las Chivas Rayadas de Guadalajara 1-0 para poder tomar la ventaja en la serie y así poder lograr su clasificación a la semifinal de la Liguilla para mantener vivas sus aspiraciones de quedar campeones.

“Sí, por ahí lo dije en mi primera entrevista cuando llegué a Toluca, hasta el último día aquí en Chivas, fui el jugador más feliz con toda mi familia. Después no esperaba lo contrario, no esperaba unos aplausos. La gente paga para un boleto y está en todo su derecho de gritar. No tengo nada en contra de ellos. Yo creo que esos malos comentarios los tomo como buena vibra para mí”, expresó.

Alexis Vega también aprovechó la oportunidad para analizar el encuentro en el que terminaron siendo superados por el planteamiento de juego del técnico Fernando Gago y su plantilla; destacó que el encuentro fue bastante reñido y esto terminó afectando la estrategia que esperaban utilizar contra los rivales.

“Un mal sabor de boca. Veníamos a hacer un buen partido. Yo creo que el primer tiempo estuvo muy reñido. Después del segundo, estuvo para los dos equipos. Ahí también nosotros tuvimos nuestras oportunidades. No pudimos concretar y después pasó una jugada en la cual una desatención de nosotros. También tiene méritos el Pocho, que hace un golazo”, agregó el atacante.

Para finalizar, el delantero se mostró enfocado en tener un mejor desempeño en el partido de vuelta para poder voltear el marcador y así poder quedarse con la victoria de la serie.

“Sabemos que va a ser un partido complejo, pero también tenemos la ventaja de ahora estar en nuestra casa, con nuestra gente. No va a ser nada fácil, es la realidad. Chivas es un gran equipo, con buenos jugadores. Estoy seguro que junto con todos mis compañeros, vamos a dejar el alma para sacar el resultado y poder avanzar en la siguiente ronda”, enfatizó.

“No puedo pensar en semifinales, es pensar en Chivas, se quedó un partido súper importante, nada está definido. Hemos visto otros partidos en los cuales por ahí América y Chivas iban perdiendo y después fueron y remontaron en su casa. Yo creo que a Chivas también le gusta jugar en Toluca. Yo creo que se le da muy bien, pero trataremos de hacer todo lo posible para estar en semifinales”, concluyó Vega.

