Cavan Sullivan firmó con 14 años un contrato profesional con Philadelphia Union

El Philadelphia Union de la MLS firmó un contrato con el juvenil Cavan Sullivan, de 14 años de edad, quien tiene un acuerdo para una transferencia al Manchestr City cuando cumpla 18.

“Tiendo a ni siquiera escuchar a los adjetivos que me ponen. Es sólo lo que pienso de mí mismo”, aseguró el mediocampista. “No escucho a nadie, ya sea bueno o malo. Entonces realmente no me afecta”.

Con 14 años y 224 días, Cavan Sullivan se convirtió en el quinto fichaje más joven en la historia de la MLS, solo por detrás de otras figuras juveniles, que han tenido la firma de sus contratos a temprana edad.

Dicha lista en la que ahora Sullivan completa el top 5, es encabezada por Máximo Carrizo, quien en 2022 firmó con NYCFC a los 14 años de edad recién cumplidos.

Detrás del estadounidense con elegibilidad argentina, destacan también Axel Kei, quien firmó con Real Salt Lake a los 14 años y 15 días, el histórico Freddy Adu, quien lo hizo a loa 14 años y 168 días con DC United y Emmanuel Ochoa, que firmó con San Jose Earthquakes a los 14 años y 191 días.

Futbolista más joven en debutar en MLS

Ahora el objetivo para Cavan Sullivan tras firmar su contrato profesional con Philadelphia Union, será convertirse en el futbolista más joven en debutar en la Major League Soccer.

Dicho récord le pertenece a Freddy Adu, quien debutó con 14 años y 306 días con DC United en 2004, y recordar que Sullivan tiene 14 años de edad y 224 días.

Sin embargo, un récord que la propia MLS destaca es que si Sullivan debuta antes del 29 de julio se convertirá en el jugador más joven en debutar en cualquier deporte profesional en Estados Unidos ya sea MLS, MLB. NBA, NHL, NWSL y WNBA, de acuerdo con información compartida con Elias Sports Bureau.

