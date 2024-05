Joana Sanz estalla en redes sociales tras su reconciliación con Dani Alves

La historia sobre el futbolista Dani Alves parece no acabar luego de haber sido condenado a más de cuatro años en prisión tras ser declarado culpable por haber agredido sexualmente a una mujer en una discoteca de la ciudad de Barcelona y por lo que ya estuvo tras las rejas por más de un año; actualmente la antigua figura de FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM está disfrutando de su libertad condicional por haber pagado $1 millón de dólares como fianza.

A pesar de este hecho la nueva víctima de esta polémica ha sido su esposa y modelo española Joana Sanz, quien ha estado inmersa en una serie de rumores sobre su presunta reconciliación con el jugador brasileño hasta llegar al punto de ser atacada por algunos seguidores de haber perdonado los deplorables actos realizados por su pareja.

Este hecho aumentó luego que el pasado 6 de mayo Sanz le dedicada un emotivo mensaje a Dani Alves por cumplir 41 años a través de su cuenta en la red social Instagram, donde se mostró claramente emocionada de verlo poder festejar esta fecha tan importante para él fuera de la cárcel.

La pareja sigue en medio de su proceso de divorcio. (Photo by Mauricio Santana/Getty Images) Crédito: Mauricio Santana | Getty Images

“Más un año. Más un año para volver a empezar. Más un año para reconstruirte. Más un año para convertir las lágrimas de tristeza en lágrimas de alegría. Más un año de maduración. Feliz vuelta al sol. Te amo”, fue lo que posteó la pareja del ex jugador que brilló con la selección de Brasil.

Las palabras por parte de la modelo generaron una ola de comentarios negativos en la que la insultaron y criticaron por festejar el cumpleaños de un hombre acusado de violación. “¿Qué le pasa en la cabeza?”, “Joana Sánz y su blanqueo dan asco.. es peor que el violador” o “Qué daño estás haciendo a las mujeres”, fueron algunas de las palabras en su contra.

Ante esto la modelo decidió acabar con las críticas y respondió de manera contundente a través de las historia de su cuenta en Instagram, donde alegó el daño que ha llegado a presentar en su salud mental por este tipo de ataques en su contra.

“Nos tomamos demasiado a la ligera el atacar mediáticamente, insultar a través de una red social o intentar hundir la vida de otra persona simplemente porque tenéis opiniones contrarias. Los que lo hacéis no sois mejores personas que los que asesinan a mano armada. No nos olvidemos que las palabras hacen el mismo daño que empuñar un cuchillo. Poco se habla de la salud mental y poco se trata, además de la gran falta de educación que sufre este país. Es una lástima que los temas de actualidad no sean temas constructivos, que nos fomenten a ser exitosos y mejores personas. Tanto culto al cuerpo y tanta belleza, pero tanta falta de tratarse psicológicamente”, expresó.

