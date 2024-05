Patricia Corcino le respondió a Julián Gil tras su fuerte opinión por su participación en ‘LCDLF4’

El actor Julián Gil hace pocos días ofreció una entrevista en la que terminó hablando de ‘La Casa de los Famosos‘ y no pudo evitar dar su opinión sobre Patricia Corcino, quien además fue eliminada el pasado lunes 6 de mayo. Sin embargo, ‘People en Español’ tuvo una exclusiva de la puertorriqueña y no se le quedó callada.

“Tiene que sentarse a ver los 60 capítulos que ha hecho y darse cuenta que cometió un grave error. Era tan sencillo más que un reality de estrategia de aliarte a la boricua y las dos boricuas llegar a la final. ¿Qué más sencillo que eso? ¿Nosotros como boricuas que hubiésemos hecho? Llevar las dos hasta el final y ya después ahí que Dios reparta suerte, como decimos en Puerto Rico. ¿Pero cómo te vas a ir en contra y de la manera en que lo ha hecho? Porque yo siento que Patricia de alguna manera ha manejado las cosas, no sé, mal”, fueron parte de las declaraciones que hizo el argentino a ‘Molusco TV’.

“Quien estuvo adentro fui yo, quien vivió todas las cosas que pasaron ahí fui yo, entonces a veces yo creo que es importante preguntar. Yo no he hecho casi expresiones de lo que yo viví adentro, creo que es un poco prematuro emitir una opinión como la que él está emitiendo donde no pone en buena posición a nadie. Pero Maripily también está en esta situación y no está enterada, entonces yo lo que conozco de Maripily no creo que avale tampoco el hecho de que las cosas se estén dando como se están dando porque sí hay un ataque hacia mi persona”, dijo Patricia a la revista.

Durante su tiempo en ‘La Casa de los Famosos’, Patricia demostró su fortaleza emocional y su capacidad de adaptación a las difíciles condiciones del reality. Su carisma y su buen humor la convirtieron en una de las favoritas del público, quienes la apoyaron incondicionalmente hasta el final.

“Yo lo invito a que entre a La casa de los famosos, lo invito a que esté 2 meses y que entre en un término de tiempo en el que yo entré que fue crucial. Vimos como nuevos habitantes a la primera que le quitaron la inmunidad salieron. Serrath salió de una. Entonces al final fue muy difícil yo poder adaptarme a una ventana que ellos tenían de 2 meses, entrar en juego, protegerme, lidiar con todas las situaciones, controversias que ya venían pasando desde mucho antes de yo entrar. Entonces la jugada no es tan fácil como para opinar desde las gradas”, expresó Corcino a ‘People en Español’.

