Prelista de la Selección Mexicana para la Copa América 2024: Ochoa y Lozano, las grandes ausencias

La Selección Mexicana dio a conocer este viernes la prelista de 31 jugadores de cara a la Copa América 2024, que se celebrará en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio. La lista final de 23 jugadores se entregará a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) el 14 de junio.

La principal sorpresa de la prelista es la ausencia de Guillermo “Memo” Ochoa, quien ha sido el portero titular de la Selección Mexicana durante las últimas cinco Copas del Mundo. El veterano guardameta no ha estado en su mejor nivel en los últimos meses, lo que ha provocado que Jaime Lozano, el director técnico del Tricolor, busque otras opciones bajo los tres palos.

Otras ausencias notables en la prelista son las de Hirving “Chucky” Lozano, Henry Martín y Jesús Gallardo. Estos tres jugadores han sido piezas clave de la Selección Mexicana en los últimos años, pero Lozano ha estado luchando contra las lesiones en los últimos meses, mientras que Martín y Gallardo han perdido protagonismo en sus respectivos clubes.

“Ven caras nuevas, jugadores que regresan. Lo que buscamos es un equipo que entienda muy bien que una de las fortalezas es el grupo, vamos a ser un equipo muy dinámico, solidario dentro y fuera del terreno de juego. Queremos que el aficionado se sienta bien representado, que sepamos que vamos en esta proyección de cara al 2026 es importante dejar algo bien establecido para las siguientes generaciones. Que no haya especualciones con la gente que no ha venido, todos se han enterado, vamos todos juntos”, expresó Lozano en una rueda de prensa recogida por AS.

En busca de #ProyecciónTricolor 🇲🇽💪🏼



Estos son los 31 convocados que formarán parte del equipo en este verano. ☀️



¡Vamos unidos! ¡Vamos, México! 👏🏼 pic.twitter.com/stCMPCKOHX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 10, 2024

La ausencia de jugadores experimentados como Ochoa, Lozano, Martín y Gallardo abre la puerta a la presencia de jóvenes talentos en la prelista. Entre los jugadores jóvenes que destacan se encuentran Diego Lainez, Sebastián Córdova, Efraín Álvarez, Gerardo Arteaga y Johan Vásquez.

La Selección Mexicana disputará tres partidos amistosos de preparación en Estados Unidos antes de la Copa América: contra Bolivia el 28 de mayo, contra Uruguay el 2 de junio y contra Brasil el 6 de junio.

El Tricolor debutará en la Copa América el 22 de junio frente a Jamaica en el NRG Stadium de Houston, Texas. El resto de los encuentros del Grupo B serán frente a Venezuela y Ecuador, en Inglewood y Phoenix, respectivamente.

Sigue leyendo:

–Gobierno brasileño pidió suspensión de los torneos de fútbol por fuertes inundaciones al sur del país

–La ciudad Monterrey estima ganar unos $27 millones de dólares si logra organizar el sorteo del Mundial 2026

–Camiseta del Real Madrid: Una verdadera mina de oro