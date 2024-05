Premier League admite que “regaló” un penalti al Manchester City en victoria sobre los Wolves

Un panel independiente de la Premier League ha determinado que el primer penalti concedido al Manchester City en su victoria por 5-1 sobre los Wolverhampton Wanderers no debió ser pitado, calificándolo como un error del árbitro principal.

Según reseñó EFE, el panel, compuesto por tres exjugadores o entrenadores, un representante de la Premier League y un miembro del PGMOL (colegio de árbitros de la Premier League), dictaminó por 3 votos a 2 que la falta de Rayan Ait-Nouri sobre Josko Gvardiol en el minuto 11, con el marcador 0-0, no debió ser considerada como penalti.

Sin embargo, el panel también señaló, por unanimidad (5-0), que el árbitro del VAR actuó correctamente al no intervenir y no revertir la decisión del árbitro principal, ya que no se consideró un error claro y evidente.

Este panel independiente se encarga de revisar las decisiones más importantes de cada jornada y publicar sus conclusiones para aumentar la transparencia y claridad del juego.

A pesar de este error arbitral, el Manchester City consiguió una cómoda victoria por 5-1 sobre los Wolves, con cuatro goles de Erling Haaland y uno de Julián Álvarez. Con solo tres jornadas para el final de la temporada, el City se encuentra en segundo lugar de la Premier League, a un punto del Arsenal, pero con un partido menos jugado.

