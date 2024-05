Columna de María Marín: Descubre lo desconocido de tu pareja

En relaciones de largo plazo, sorprendentemente, aún pueden existir secretos fascinantes entre las parejas. No me refiero solo a secretos oscuros o misteriosos, sino a esos detalles encantadores que podrían fortalecer tu relación.

¿Sabías que conocer los sueños y temores de tu pareja puede transformar tu relación más profundamente que saber datos como su tipo de sangre?



Ejercicios para profundizar tu conexión:

1. Detox de intimidad: Propongan una “dieta de sexo” temporal. Sin la intimidad física habitual, encontrarán nuevas formas de expresar afecto, mejorando su conexión emocional y espiritual.



2. Cartografía de sueños: Juntos, escriban cinco sueños o metas que aún no hayan compartido. Luego, intenten adivinar los sueños del otro antes de revelarlos. Este ejercicio puede abrir puertas a nuevas aventuras juntos, como planear un viaje a París o considerar una jubilación tranquila en su país de origen.



3. El diario de los extremos: Durante la cena, comparten el mejor y el peor momento de su día. Esta práctica cotidiana revela sus verdaderas pasiones y pequeñas aversiones, fortaleciendo la empatía entre ambos.



4. Pasión compartida: Participa en sus hobbies, incluso aquellos que no te atraen. Al entender por qué le apasiona el fútbol o la pesca, puedes descubrir aspectos de su carácter que antes pasabas por alto.



5. Mirada del alma: Acuéstese juntos y mírense a los ojos en silencio durante dos minutos. Este simple acto puede ser increíblemente íntimo y revelador, mostrando un paisaje emocional que quizás nunca habías explorado.



Integrando estos ejercicios en tu relación, no solo conocerás mejor a tu pareja, sino que cada día descubrirás más razones para amarla. Anímate a explorar estos caminos menos transitados y encuentra tesoros ocultos en tu vida amorosa.

