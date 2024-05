El comentario de Lupillo Rivera relacionado con Ariadna Gutiérrez que ha generado rechazo en las redes 

El cantante Lupillo Rivera ha causado de nuevo controversia por un comentario que hizo sobre Ariadna Gutiérrez, quien no le correspondió de forma amorosa a sus intenciones. Aunque ha pasado un tiempo desde que la ex reina de belleza le dijo que no estaba interesada de esa forma en él, para el artista el tema sigue vigente.

Durante una conversación con Aleska y Melaza, el hermano de Jenni Rivera dijo: “Un simple no le costó $200.000 dólares”.

El video de este momento ha sido compartido en redes sociales, lo que ha causado la reacción de los usuarios, que cuestionan la actitud del ‘Toro del Corrido’.

Algunos mensajes que se han leído son: “¿Esto lo pondrán en la gala? ¿O seguirán tratando de lavarle la imagen al viejo acosador de Lupillo Rivera?”, “Aleska, calladita te ves más bonita, de verdad que cada vez se hunden más”.

Otros indicaron: “Cuando los machistas entiendan que las mujeres tenemos dignidad, que no somos un objeto, comprenderán un simple no, no tiene precio. No es no, Lupe, qué señor tan desagradable, habla como si fuera el productor y dueño del programa, me da pesar con sus hijas. Vaya ejemplo”.

La molestia de Lupillo Rivera con la ex reina de belleza aumentó luego de que ella tuviera una cita con Rodrigo Romeh, algo que consideró como una traición y por eso el ‘Toro del Corrido’ decidió abandonar el cuarto Tierra, el equipo con el que había competido durante meses.

Ahora, el cantante de música regional mexicana hizo equipo con el cuarto Agua, con el que busca llegar a la final de ‘La Casa de los Famosos’, en su cuarta temporada.

Si bien es cierto que Lupillo Rivera tiene el apoyo de un gran número de personas, también hay muchos televidentes que consideran que su participación no ha sido muy ejemplar por las actitudes que ha tenido.

Con la final tan cerca se verá qué tanto lo apoya el público, pues podría convertirse en el primer hombre en ganar este concurso o, por el contrario, recibir el castigo de la gente y no lograr el ansiedo premio de $200.000 dólares.

Sigue leyendo:

· La Casa de los Famosos 4: Confirmado, el tercer lugar se llevará $50,000 dólares

· La Casa de los Famosos 4: Rodrigo Romeh le gana a Lupillo Rivera y se convierte en primer finalista

· La Casa de los Famosos 4: Atacan a Carlos Adyan por favorecer a Aleska en su pelea con Geraldine