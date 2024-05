Luis Enrique tras la salida de Kylian Mbappé del PSG: “Todos tenemos claro a donde va”

El director técnico del París Saint Germain (PSG), Luis Enrique, se pronunció sobre la reciente decisión de abandonar el equipo por parte del delantero francés Kylian Mbappé, quien detalló en un video que no renovará su contrato con los capitalinos para buscar un nuevo club con el que pueda seguir ampliando su legado dentro del fútbol mundial.

Durante la conferencia de prensa previa al partido que disputará el PSG este domingo contra el Toulouse en el Parque de los Príncipes el estratega decidió hablar al respecto y se mostró bastante respetuoso con la decisión del atacante en querer buscar un club con el que pueda lograr mucho más reconocimiento en los torneos de la UEFA ya que el París nunca ha podido levantar una Champions League desde que se unió al equipo.

“A pesar de que nos han intentado enfrentar muchas veces, el propio Kylian lo desmintió. Solo puedo hablar maravillas de él, del Kylian futbolista y el Kylian persona. De su hermano también. Entiendo y puedo comprender su decisión. Es una leyenda del club, ha dado todo por el club y el club le ha dado todo. Le deseo lo mejor. Todavía no ha dicho dónde va, pero creo que creemos que está claro. No tengo nada más que decir. Ninguna queja. Orgulloso de haber vivido este año con Mbappé”, dijo Luis Enrique.

“Es algo que todos sabíamos desde hace tiempo. Todos los sabíais. No cambia el panorama. Sigue siendo igual. Todas mis decisiones fueron para buscar lo mejor equipo. Y creo que todas las partes nos hemos comportado de la mejor manera. Queda todavía un título, la final de la Copa de Francia… ese es nuestro objetivos”, agregó el entrenador.

A pesar de esta importante pérdida en su plantilla el técnico español sostuvo que el París Saint Germain seguirá compitiendo lo mejor posible para finalmente lograr su ansiado título de Champions y demostrar así que se encuentran en la élite del balompié europeo.

“Seguir compitiendo y ganando títulos. Estoy convencido de que, independientemente de los jugadores que estén, el año que viene seremos más fuertes porque es una manera que tengo de pensar”, detalló.

Para finalizar, Luis Enrique aseguró que siempre ha mantenido una muy buena relación con Kylian Mbappé y a pesar de su salida de la institución le desea el mejor de los éxitos para que pueda mantenerse como una de las grandes figuras del balompié mundial; recordemos que el jugador ha estado inmerso en una serie de rumores sobre su posible llegada al Real Madrid, equipo que desea firmarlo desde hace un par de temporadas.

“He tenido mucha suerte porque siempre he tenido una relación muy directa que podéis considerar que llevan el peso mundial en cuánto a ser números uno. Sería repetirme en el mismo mensaje. Cada uno tiene su situación personal. Creo que todos los que he tenido se han comportado de una manera adecuada. Tampoco me gusta poner en una clasificación tal cual. Solo puedo hablar maravillas de todos los jugadores que he tenido”, concluyó.

