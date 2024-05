Tata Martino ve complicada la llegada de Ángel Di María al Inter Miami: “No hay forma de traerlo”

Hace un par de semanas la prensa argentina reveló que el futbolista Ángel Di María no renovaría su contrato con el Benfica de Portugal. Por lo que a final de temporada será agente libre y estaría en conversaciones para llegar al Inter Miami de Lionel Messi.

Sin embargo, recientemente en la previa del encuentro del Inter Miami ante Montreal CF el entrenador Gerardo “Tata” Martino afirmó que la llegada del talentoso delantero argentino al equipo del sur de la Florida la ve un poco complicada.

“Me hago eco de todo lo que se comenta y lo que se dice, repito una vez más. No hace falta que hable de las cualidades que tiene Ángel. Sinceramente y más allá de que faltan casi dos meses para que vuelva a abrir el libro de pases, me cuesta encontrar de qué forma Inter Miami podría contratarlo (Di María), no tengo más que decir“, fue tajante Martino.

Lionel Messi y Ángel Di María. Crédito: AP

Y es que el entrenador ve complicada la llegada de Di María al equipo no por temas deportivos. Pues incluso destacó el gran talento del atacante rosarino, sino por una cuestión de límites salariales y presupuestos del equipo.

“En cuestiones deportivas no hay ninguna duda, pero se tienen que dar circunstancias muy especiales, estamos dentro del presupuesto que pide la MLS, pero no tenemos forma de traer a Ángel ni ninguna otra figura y mientras no cambien las reglas me parece que va a ser difícil“, explicó el estratega argentino.

Por ahora Di María sigue concentrado en el final de la temporada con Benfica y si no renueva su vínculo con el equipo luso, pasará a ser agente libre a final de la campaña.

Guillermo Ochoa también sería descartado por el Tata Martino

Otro de los rumores que llegó hasta las instalaciones de Inter Miami fue el del guardameta mexicano Guillermo Ochoa, quien quedará libre al final de la presente temporada con la Salernitana en Italia, lo cual obligará al arquero azteca a buscar un nuevo rumbo, siendo Inter Miami uno de los clubes con los que se le ha relacionado.

Sin embargo, el Tata fue claro y aseguró que salvo a que Drake Callender salga del equipo ante una buena oferta, el arquero estadounidense seguirá siendo la primera opción, con lo cual cierra toda posibilidad de buscar un refuerzo para la portería.

“La verdad es que de momento no pensamos en ello. A menos que Drake tenga algún tipo de oferta y que sea muy favorable y que decida irse y que el club decida que es algo para aprovechar, no es algo que hoy contemplamos el hecho de reforzarnos en el arco”, explicó Martino.

