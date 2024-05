Consuelo Duval evitó que la empleada que robó su casa fuera a la cárcel

En diciembre del año pasado Consuelo Duval denunció a una empleada de su casa por haber robado varios objetos de valor en su hogar de Ciudad de México. Esto causó mucho impacto en la actriz.

Ahora, en una conversación corta con algunos medios de comunicación, declaró que la mujer, identificada como Lisandra Palma, fue sentencia a cárcel durante 7 meses y 15 días; sin embargo la actriz decidió retirar todos los cargos para que quedara en libertad.

Durante la conversación con los medios, dijo: “Ya se terminó, al menos para mí. Tuve un careo con ella. La vi, aceptó su responsabilidad. Algo en el fondito de mi alma me decía ‘si tiene alguito de inocencia’, pero respondió que no, que ella es culpable. Eso más me dolió en el corazón”.

Hay que recordar que tiempo después del robo, Duval confesó que tuvo que comenzar a ir a terapia para superar lo sucedido. “La verdad es que fue muy impresionante para mí, me sacó de mi centro y me llevó a otro lugar, estoy trabajando para que este remolino de emociones que pasó en mi casa esté tranquilo otra vez”, dijo en su momento.

Explica que la perdonó y retiró la denuncia por la misma razón que inicialmente la contrató: por su hijo de cuatro años.

“Como la contraté porque tiene un hijo, la perdoné porque tiene un hijo.Ya es hora y si algo tenía que aprender, ojalá lo haya aprendido”, dijo.

Se debe resaltar que poco después de lo sucedido, Duval explicó que llegó a sentir una energía extraña durante los cuatro meses que la mujer trabajó en la casa, pero nunca hizo demasiado caso a eso. En su lugar, la apoyó con su hijo e incluso le hacia regalos al pequeño.

