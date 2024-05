Consuelo Duval reacciona a fotografía de Danna Paola cuando era niña: “a esa niña yo le cuidé”

Luego de la serie de polémicas en las que Danna Paola se ha visto envuelta a raíz del lanzamiento de su nuevo disco “Childstar”, la comediante mexicana Consuelo Duval, rompió el silencio para brindar su opinión respecto al actual momento que vive Danna a partir de una publicación hecha por la misma cantante.

Ambas actrices compartieron pantalla años atrás cuando formaron parte de la sitcom mexicana “La Familia P.Luche”. Aunque la participación de Danna Paola, quien era apenas una niña, fue reducida, su aparición causó gran impacto y aceptación debido a que su personaje estaba basado en un antiguo papel que la misma Danna había interpretado años atrás en una telenovela.

Por lo anterior, y debido a la situación que vive actualmente la artista latina, Consuelo Duval decidió mostrar su apoyo a través de un breve pero tierno mensaje.

¿Qué le dijo Consuelo Duval a Danna Paola?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Sodio” compartió una imagen de ella misma cuando era una niña, en conmemoración del Día del niño el pasado 30 de abril. En el mismo post, la cantante también colocó el mensaje “Por ti y para ti, siempre”, haciendo alusión al impulsó que obtuvo en su carrera durante su etapa infantil.

Ante esta publicación, Consuelo Duval decidió reaccionar al colocar un mensaje que demuestra el buen momento que compartieron ambas actrices durante su corto tiempo en pantalla juntas.

A esa niña yo le cuidé la infancia y la hacía reír. Te amo Danna. Consuelo Duval – Danna Paola

Aunado al comentario de Duval, un gran número de usuarios mostraron su apoyo a la cantante con mensajes como: “La noche era su mejor amiga desde niña!”, “que monita eres en toda la extensión de la palabra”, “como olvidar a esa niña me hacía demasiado feliz”, “esa bebé fue mi primera idola, desde ahí nunca te solté eres una inspiración enorme en mi vida, te amo talentosa”.

Danna Paola continúa firme en su nueva etapa

Luego del lanzamiento de su nuevo disco “Childstar”, en abril pasado, la cantante mexicana ha experimentado una verdadera montaña rusa de emociones y momentos. Y es que mientras la artista ha iniciado una nueva etapa en su carrera, dejando atrás su etapa como estrella infantil, también se ha ganado un gran número de críticas y señalamientos por su actitud y forma de expresarse.

Danna Paola fue duramente criticada en días pasados por mencionar que prefería a España sobre México. Crédito: Cuenta Oficial de X de Danna Paola | Cortesía

En recientes días, la cantante se colocó en boca de todos debido a que en su más reciente presentación en la ciudad de Monterrey, el primero luego de la publicación de su álbum, rompió en llanto tras escuchar la euforia de sus fans.

Ante esto, la cantante mencionó: “Los amo mucho, yo sé que no estoy sola, los tengo a ustedes, y no me rindo, nunca, nunca, amo estar arriba del escenario, amo su energía, amo la música y es lo único que me voy a dedicar a hacer el resto de mi vida”.

