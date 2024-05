El vergonzoso momento de Chris Hemsworth cuando conoció a Brad Pitt

Muchas son las celebridades que han admitido experimentar genuina admiración por algunos de sus colegas. Una de las grandes figuras del cine contemporáneo, Chris Hemsworth, no dudó en confesar que en sus inicios como actor sentía una gran fascinación por Brad Pitt.

La estrella australiana asistió en 2019 a una fiesta posterior al estreno de ‘Once Upon a Time in Hollywood’, la última película estrenada en cines de Quentin Tarantino y gracias a la que Pitt fue galardonado con un Oscar a mejor actor de reparto. Hemsworth llegó hasta el lugar con la ilusión de poder conocer personalmente a Pitt, ese actor que tanto había admirado mientras daba sus primeros pasos en la gran pantalla, pero no todo resultó como esperaba.

Repleto de expectativas, Hemsworth se acercó tímidamente a Pitt, pero los nervios lo traicionaron y a la hora de saludarlo directamente lo abrazó, reacción que tomó completamente por sorpresa a Pitt.

“Estaba escondido en un rincón. Mi agente vino y me dijo: ‘¿Ya conociste a Brad?’ Le dije: ‘Oh, él no quiere conocerme’, y mi agente dijo: ‘Sí, él quiere, ¡ven a saludar!’. Cuando Brad fue a estrecharme la mano, de alguna manera, en mi entusiasmo, en vez de darle la mano lo abracé”, confesó el actor australiano en una entrevista para Vanity Fair.

Cuando Hemsworth tomó conciencia de que había abrazado a Pitt la primera vez que se veían cara a cara, le entro “pánico”. Por suerte, todo resultó amigable.

“Afortunadamente, el abrazo fue aceptado por él y nos reímos. Hablamos mucho sobre motos”, agregó el actor que interpreta a ‘Thor’ sobre aquel primer encuentro con su colega.

Chris Hemsworth revela que tiene predisposición genética al Alzheimer

A finales de 2022, Chris Hemsworth descubrió en su programa de Disney, ‘Limitless’, que tiene una predisposición genética a padecer Alzheimer. En una entrevista, habló de uno de sus más grandes temores por el deterioro que puede causar en su cuerpo la enfermedad, en caso de desarrollarla, y reveló: “Siento que mi memoria está empeorando”.

Hemsworth dio con la información sobre su salud luego de someterse en su propio show a un exhaustivo análisis genético. Lejos de guardarse los resultados para la intimidad, el actor los compartió con el público en el programa Good Morning America. “La idea de no poder recordar mi vida con mi mujer y mis hijos es mi mayor temor”, confesó.

Según las pruebas que le realizaron al intérprete australiano, esposo de la también actriz Elsa Pataky y padre de tres hijos, su ADN tiene dos copias del gen APOE4, y por esa razón tiene “entre ocho y diez veces más probabilidades” de combatir esta enfermedad progresiva, que se caracteriza por el deterioro mental. Hemsworth, junto con solo el dos o tres por ciento del resto de la población, tiene una copia del gen de ambos padres, publicó el portal PageSix.

