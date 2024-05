Rodrigo Romeh también se enfrenta a Aleska Génesis en ‘La Casa de los Famosos 4’

El experto en fitness Rodrigo Romeh tuvo una conversación muy seria con Aleska Génesis en medio de toda la controversia que se ha generado con ella luego de la pelea que tuvo con Maripily Rivera en ‘La Casa de los Famosos 4’.

El mexicano habló con la venezolana en el jardín sobre el comportamiento que ha tenido en los últimos días y básicamente le dijo que no está de acuerdo con su doble juego.

“El tema es que te has comportado como una persona, como decirlo, doble cara, te lo dije allá”, le explicó el habitante.

Luego de esto, la ex de Nicky Jam se mostró algo contrariada y le respondió que no entendía lo que decía.

Pero, debido a la insistencia, Rodrigo Romeh le replicó: “Como la gente lo ve, te lo estoy diciendo, no tengo explicación, es lo que yo veo, es lo que es mi perspectiva, es una constante contigo y, si quieres tanto saberlo, busca lo que has dicho”.

Consideró que la venezolana no está siendo responsable ni honesta y eso es algo que le causa molestia. “Tú nada más quieres quedar bien allá y a mi me quieres quedar bien”, le comentó Romeh a la venezolana.

Aleska Génesis se defendió y aseguró que todo depende de lo que vea, pues si alguien tiene un punto de vista acertado, ella lo va a defender independientemente de quien sea.

Pero, Romeh le indicó que no ha sido así y que la concursante solo se mueve dependiendo de quién le interese.

La discusión entre ambos no avanzó y Aleska Génesis se fue, dejando al mexicano con las palabras a medias. “No quieras excusarte, si tanto tienes la razón, listo, no necesitas justificarte”, comentó mientras la venezolana se iba.

Algunos usuarios reaccionaron a esta discusión y dijeron: “A mí no me vengan con que los de Agua apoyan a Aleska, todos sabemos que ha jugado doble. He visto a muchos fans de Agua diciéndolo. No importa si eres Tierra o Agua, todos sabemos que Aleska ha sido doble cara con todos”, “¿Hasta ahorita se viene a dar cuenta Romeh sobre su doble juego de Aleska? Pero decidieron no nominarla. En fin, ninguno de los dos van a tener el primer lugar“.

