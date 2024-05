Donald Trump preguntó si $150,000 dólares eran suficientes para comprar el silencio de actriz porno

Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos durante el período 2017-2021, se vio envuelto en un nuevo escándalo judicial después de que se revelara un audio donde se le escucha preguntar a su exabogado, Michael Cohen, sobre el costo para evitar que una supuesta aventura extramarital con la modelo de Playboy y actriz porno Karen McDougal perjudicara su campaña presidencial en 2016.

En la grabación, hecha pública por la Fiscalía de Nueva York, Trump dice a Cohen: “Entonces, ¿cuánto cuesta?, ¿uno-cincuenta (150)?, ¿cuánto tenemos que pagar por esto?”.

Esta, señaló la agencia de noticias Efe, es la primera vez que se escucha la voz de Trump durante el proceso, donde se le acusa de falsificación de documentos contables relacionados con el pago para mantener en secreto el romance con la actriz porno Stormy Daniels, con el objetivo de proteger su reputación antes de las elecciones.

El exjefe del Ejecutivo estadounidense también está bajo sospecha de haber colaborado con el tabloide The National Enquirer para comprar los derechos de historias comprometedoras, como la de McDougal, utilizando la táctica conocida como catch and kill (‘atrapar y matar’), donde se adquieren los derechos solo para no hacerlas públicos.

El audio, parte de una conversación entre Cohen y Trump, fue presentado como evidencia para convencer al exeditor de The National Enquirer, David Pecker, de que sería reembolsado con los $150,000 dólares que pagó a McDougal para silenciar su relación con Trump.

“Era para poder enseñársela a David Pecker y que así escuchara la conversación, que supiera que el señor Trump le iba a devolver el dinero. También quería que siguiera siendo leal al señor Trump”, explicó el exabogado del republicano sobre la razón detrás de la grabación.

Según Cohen, Donald Trump ya tenía una noción del precio necesario para silenciar la historia, ya que previamente se había reunido con Pecker: “Por eso mencionó la cifra de 150”, afirmó el exabogado.

Donald Trump prefirió su campaña presidencial

El exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, aseguró que su exjefe pagó para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels no por su matrimonio, sino para proteger su campaña presidencial en 2016.

Cohen afirmó que Trump le dijo: “Quiero que esto se mantenga oculto hasta después de las elecciones. Si gano, no importará porque seré presidente; si pierdo, ni siquiera me importará”.

Estas declaraciones provocaron gestos de negación por parte de Trump en la sala del tribunal, de acuerdo con la agencia de noticias Efe.

El exabogado enfatizó que Trump estaba más preocupado por el impacto en la campaña que por su relación con Melania. También señaló que el republicano temía que la historia se filtrara y dañara su imagen pública.

El acuerdo de silencio, según dijo, fue una operación cuidadosamente planeada para proteger la candidatura de Trump. Además, reveló que supo por primera vez de la historia de Daniels en 2011 y cooperó con otros para eliminar la información de un blog.

Cinco años después, Cohen participó en la compra de la historia de Daniels como una “oportunidad de negocio”. El pago de $130,000 dólares, camuflado como “gastos legales”, fue parte del acuerdo.

