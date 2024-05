Olivia Munn revela que se sometió a una histerectomía completa en su lucha para estar libre de cáncer

Luego de realizarse una doble mastectomía, la actriz Olivia Munn reveló que se sometió a una “histerectomía completa” como parte de su lucha para estar libre de cáncer.

“Me quité el útero, las trompas de Falopio y los ovarios“, confesó la estrella de la serie ‘The Newsroom’, de 43 años, en una conversación con la revista Vogue.

“Tuve un momento real de pánico, un verdadero colapso, porque es muy raro cuando has tenido tu cuerpo toda la vida, has tenido tu periodo por tanto tiempo, sentido cuando estás ovulando… y de pronto todo se ha ido”, agregó.

Munn explicó a la publicación que optó por la histerectomía en lugar de medicamentos anti hormonales que la habrían dejado postrada en cama y sin poder disfrutar a Malcolm, su hijo de dos años.

“Era un agotamiento debilitante de otro nivel“, dijo. “Me despertaba por la mañana y casi inmediatamente necesitaba volver a la cama”, aseguró.

Munn, quien es pareja del comediante John Mulaney, fue diagnosticada en marzo con cáncer, del subtipo luminal b, muy agresivo, tras lo cual decidió hacerse la doble mastectomía, apenas el pasado mes de abril.

“Pasé de sentirme completamente bien en un día a despertar al otro en la cama de un hospital, tras una cirugía de 10 horas. En los últimos 10 meses he tenido cuatro cirugías y tantos días en cama que no puedo contar. He aprendido más del cáncer, tratamientos contra el cáncer y hormonas, de lo que pude haber imaginado”, expresó.

