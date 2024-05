VIDEO: Christian Nodal revela que Cazzu y su hija casi mueren en el parto; pensó en quitarse la vida

Tras ocho meses de que Christian Nodal y Cazzu se convirtieron en padres de Inti, y aunque ambos han asegurado en numerosas ocasiones que se sienten felices con la llegada de su hija, ahora, el cantante reveló que su pareja y la bebé estuvieron a punto de morir durante el proceso del alumbramiento.

En entrevista con la periodista dominicana Luz García, para el podcast “Noches de Luz”, el intérprete confesó que, aunque en un principio las cosas iban bien en el parto, hubo una serie de complicaciones que pusieron en riesgo la vida de la rapera y de la pequeña.

“El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito. Iba como un parto natural y en el último momento pasó que rompieron la bolsa y con la presión se salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza y eso la aplastó. Yo tenía la máquina de los latidos y empezó a bajar el ritmo de las dos. Es el peor sentimiento en mi vida”, dijo Christian.

Para finalizar, el sonorense confesó que su desesperación fue tanta ante la tensa situación, que llegó un punto en el que comenzó a rezar y le dijo a Dios que, si permitía que Cazzu y su hija murieran, iba a tomar una pistola y quitarse la vida para poder estar con ellas.

“Yo decía: Dios, nunca te pido nada, por favor no me hagas esto. Este golpe yo no lo aguanto. Mañana mismo agarro la pistola y me despido. No me siento capaz de sobrevivir a algo como esto”, relató.

Al final terminó siendo cesárea y todos salió perfecto. Cuando me dijeron que iba a ser papá, que era una niña, porque yo toda la vida quise un aniña, para mí fue una verdadera locura”, relató.

Hija de Christian Nodal y Cazzu es idéntica a su mamá

Luego de revelar de manera pública el rostro de Inti tras unos meses de haber nacido, diversos seguidores de Christian Nodal no dudaron en comparar a la pequeña con una foto del cantante mexicano cuando era niño.

A pesar de la evidente similitud que existe entre el intérprete de “Pólvora de Ayer” e Inti, seguidores de Cazzu “rescataron” una vieja imagen de la argentina que comprueba que la pequeña es aún más parecida a su madre.

En la fotografía en cuestión, que se ha compartido en diversas redes sociales, se puede ver a la pequeña Cazzu en diversos momentos de su niñez. Sin embargo, lo que verdaderamente llama la atención es su gran parecido con Inti, lo que, de acuerdo con los seguidores de la cantante, sería una señal para saber cómo crecerá la aún bebé.

