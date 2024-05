Cuestionan a La Melaza por llamar “Macumba” a Maripily y esta fue su respuesta

La periodista Alexandra Fuentes entrevistó a La Melaza, el decimosexto eliminado de La Casa de los Famosos 4, y durante la conversación le explicó que el público puertorriqueño se ha resentido mucho con el dominicano por llamar “Macumba” a Maripily en más de una ocasión dentro de la casa. Fuentes, para empezar quería saber qué es “Macumba”.

La Melaza, al responder, argumentó que para empezar él no fue quién la llamó así por primera vez, luego explicó que dentro de la casa él no era la única persona en hacer uso de este apodo para Maripily, para después afirmar que la persona que más apodos ha puesto dentro de esa casa es el mismísimo “Huracán Boricua”.

Resumiendo, como dice Melaza, el no sabe qué significa esta palabra pero se limitó a repetirla porque así la llamaban otros dentro de la casa. El ex pelotero también le dejó claro al público boricua, que para él, no es correcto que ellos apoyen todo lo que hace Maripily.

¿Qué significa Macumba?

Como La Melaza no sabe qué significa dicha palabra, nosotros nos dimos a la tarea de buscarla en el diccionario y para empezar el término Macumba no existe para el diccionario de La Real Academia Española, pero en Internet sí existen artículos en donde señalan su significado y este fue el primero que encontramos en Wikipedia: “Macumba es un término de origen peruano, como significante peyorativo para decir magia negra”.

Después, en el espacio de preguntas y respuestas de Google también encontramos el siguiente aporte: “se designa también a las formas brasileñas de vudú y santería, o el culto a deidades africanas a través de la magia y la posesión del espíritu. Estrictamente hablando no hay una religión “macumba”. La palabra se refiere a las dos principales formas de culto en Brasil: candomblé y umbanda”.

Critican la actitud de Melaza

Lamentablemente la postura de La Melaza ante los señalamientos de la prensa ha sido catalogada como “soberbia”, ya que el dominicano parece no querer aceptar que dentro del juego de la casa, él sí se equivocó, como cualquier otro.

Pero, con su respuesta de no saber qué significaba el apodo hacía Maripily y que sólo la repitió porque así la llamaron otros, muchos aseguran que así sólo confirmó haber sido una “marioneta” dentro del juego.

