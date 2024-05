Finalistas de La Casa de los Famosos 4 se enfrentan sin censura a las preguntas de la prensa

Hoy se vivirá un momento épico en La Casa de los Famosos 4 de Telemundo. Los siete finalistas responderán a las preguntas, sin censura, de la prensa.

La Casa de los Famosos 4: El domingo 19 de mayo a las 7pm/6c se vivirá la semifinal

Vale destacar que a diferencia de los ex-habitantes y de los panelistas del show, los periodistas que participarán hoy no se han perdido ni un sólo momento del reality. Saben todo lo que ha pasado tanto en las galas como en el 24/7. Ellos lo han visto todo y por eso sin temor lanzarán preguntas directas para cada habitante.

Hoy por esta razón no habrá prueba del líder, primero porque ya no tiene sentido porque todos son finalistas y ya no habrá uso exclusivo de la suite ni proceso de salvación y por otra parte porque a esta dinámica con la prensa la han denominado “campaña por la victoria”.

Básicamente esto podría ser visto como una rueda de prensa en donde los habitantes recibirán preguntas a quema ropa. Deberán responder cuestionamientos sumamente concretos sobre todo lo que han hecho dentro de la casa.

Muchos de los finalistas se pasean durante los posicionamientos con una pérdida de memoria increíble y repiten tanto una mentira que la transforman en una realidad, sin embargo la prensa y los fans lo han visto todo no sólo en las galas sino en el 24/7 y por esta razón no se permiten olvidar nada.

Cada argumento tergiversado tanto de Maripily como de Lupillo, de Aleska, de Romeh y de Alana está vigente en la memoria de la prensa, tanto que cada medio posee un archivo de artículos de los mismos. Aquí no vale el famosos “Y si no me acuerdo no pasó”. El público de La Casa de los Famosos 4 no olvida nada.

Thalí García no mintió, ella dijo: “Me da la sensación de que Leslie va detrás de Maripily”

La mejor defensa que tendrán hoy los habitantes serán no sólo sus argumentos sino también su buena memoria. Porque podrán engañar a sus compañeros dentro de la casa, pero no a los fans y seguidores del reality y muchísimo menos a la prensa especializada que realiza un seguimiento no sólo exhaustivo sino también minucioso del reality de principio a fin.

Además, ellos aún no lo saben, pero un último proceso de eliminación los aguarda previo a la gran final. Ellos deben realizar una campaña espectacular para no convertirse en el séptimo finalista que abandonará la casa a un día de la gran final.

El plan del público ante esta noticia es sacar a Aleska Génesis y dejar a Lupillo Rivera completamente solo en el cuarto agua. Muchos lo consideran un final épico para la persona que cerró el cuarto tierra y que básicamente parece haber destruido también al cuarto agua, según el público.

