Presidente de LaLiga afirma que intentará realizar algunos partidos de la temporada 2025-2026 en EE.UU.

Javier Tebas, presidente de la LaLiga, manifestó nuevamente el interés que tiene el organismo al que representa de poder llevar a cabo alguno de los partidos oficiales de su torneo en los Estado Unidos, algo que esperan poder realizar en algún tramo de la temporada 2025-2026.

En la cita anual Sportel Rendez-Vous, que reúne a federaciones, canales de televisión y empresas dedicadas a la producción deportiva, Tebas dejó también ver que Argentina también podría ser protagonista de uno de estos partidos.

“Es un objetivo que llevamos tiempo intentando (…). A ver si (en esta ocasión) es la definitiva“, aseguró el dirigente de la Liga española.

En la temporada 2018-2019 y en la 2019-2020, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la justicia del país europeo se opusieron a que se jugara competición en la ciudad de Miami entre el Girona y FC Barcelona. Posteriormente, hicieron lo mismo evitando un encuentro entre el Villarreal y el Atlético de Madrid.

“Ha cambiado el presidente de la RFEF, por suerte para muchos, y ha cambiado (el reglamento) de la FIFA para esa situación“, expresó la máxima autoridad de la LaLiga.

Asimismo, Tebas resaltó que estos encuentros fomentan el deporte y no afectan ninguna otra liga o disciplina deportiva. “Es un partido (…). No estamos inventando nada, el deporte americano como la NBA o la NFL juegan partidos en Europa y la estrategia no es igual, pero es similar“, destacó.

El mandatario de LaLiga enfatizó además, que estos juegos le dan más fama y popularidad al fútbol y provoca que el público que “no conoce, conozca más”.

Con respecto a las probabilidades que LaLiga dispute algunos partidos en territorio argentino, Tebas destacó que es algo que “han imaginado”, pero fue muy crítico con la actual directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Tendrían que cambiar sus dirigentes. No creo que éstos colaboren mucho”, apuntó el presidente, refiriéndose al equipo del presidente de la federación del país suramericano, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

