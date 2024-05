¿Aleska Génesis, la nueva mujer que intenta conquistar Lupillo Rivera en ‘La Casa de los Famosos 4’?

Lupillo Rivera confesó en ‘La Casa de los Famosos 4’ que sintió atracción por Aleska Génesis, modelo venezolana que ha sido bastante mediática dentro del reality show, debido a que coqueteó con Christian Estrada y Clovis Nienow.

A pocos días de que termine la competencia, el ‘Toro del Corrido’ habló de este aspecto durante el reencuentro que tuvieron con sus familiares.

La conversación se dio al frente de su hija Karizma Rivera y Michelle Roxana Castellanos, la hermana de la ex de Nicky Jam.

¿Aleska Génesis y Lupillo Rivera en un romance?

“Todos los días de gala esperaba ese momento que tú salieras vestida, como tú te vistes, así de guapa, no más para ver y todos los outfits, o sea, nunca la he visto repetir. Ahora que estoy en el cuarto, pregunto, ¿cómo haces eso?”, dijo.

Luego de esto, la venezolana dio detalles de cómo Clovis Nienow intentó conquistarla con algunos consejos que le dio Lupillo.

También recordó un momento en el que estaba triste, probablemente por una pelea con Alana Lliteras, según comentó, y llegó el actor mexicano y el cantante con una rosa.

“Tu voz es espectacular, parecía un montaje”, dijo Aleska Génesis.

Luego Michelle confrontó a Lupillo y le preguntó la razón por la que hubo un tiempo en el que no le habló a su hermana y él contestó: “¿Me vas a poner en esa situación, Michelle, ahorita? Apenas acabamos de conocernos, ¿y me vas a acorralar así? Me gustaba mucho Aleska”.

La venezolana reaccionó y dijo: “No, me morí”.

Por si fuera poco, el cantante aseguró que al inicio no se animó porque hubo otros participantes que mostraron interés por ella.

En el foro reaccionaron a esta confesión y Jimena Gállego defendió al habitante y aseguró que siente una debilidad por las mujeres. “No hay secreto, Lupillo Rivera lo ha dicho en múltiples ocasiones”, aseguró.

Clovis Nienow participó en la gala y afirmó: “A mí me da mucha risa todo esto porque él dijo que el enamoradizo era yo y él ya van tres en el reality que le gustan, está muy raro”.

Después recordó que hubo una ocasión en la que el hermano de Jenni Rivera le aconsejó que usara a Aleska y luego la botara, pero esa declaración no la mostraron para analizarla con los panelistas.

