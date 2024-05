Floyd Mayweather Jr. volverá al ring en México con una nueva pelea de exhibición

El icónico ex boxeador estadounidense y campeón mundial en cinco divisiones, Floyd Mayweather, volverá al ring en Ciudad de México con un nueva pelea de exhibición que se llevará a cabo el próximo 24 de agosto, así lo anunciaron este miércoles los organizadores del del evento.

La pelea tendrá lugar en la Arena CDMX, ubicada al norte de la capital mexicana, que es sede regular de los partidos de temporada regular de la NBA y funciones de la UFC.

Fernando Beltrán, uno de los promotores del combate, explicó en la rueda de prensa que boxeador retirado está entrenando para llegar en buena forma a la pela. “Va a llegar en buen estado físico y dará una pelea de valor. Será una pelea que solo podrán ver una vez en México, con competitividad”, dijó.

En la rueda de prensa no se dio a conocer quién sería el rival estadounidense, aunque inmediatamente se especuló que el mexicoamericano Víctor Ortiz podría ser el rival. Sin embargo, los organizadores descartaron dicho rumor.

La última pela oficial de Mayweather fue contra la estrella de artes marciales mixtas Conor McGregor, al que derrotó por nocaut técnico.

El ex púgil, también conocido como ‘Money’, no estuvo presente en la rueda de prensa y su ausencia no fue justificada. Ninguno de los organizadores que estuvieron en el lugar explicó los motivos de la ausencia.

Desde que se retiró en 2017, el ex boxeador de 47 años ha protagonizado algunas peleas de exhibición, la última fue ante John Gotti III, en Florida en pasado año. Mayweather es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Posee un récord invicto de 50 victorias, 27 antes de tiempo.

En el evento también se subirán a la lona varios profesionales del boxeo, pero la de Mayweather será la principal.

El estadounidense espera ofrecer una clase masiva de boxeo en el Zócalo, la plaza pública más grande de Ciudad de México este jueves.

