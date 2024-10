Qué pasa si depositas $10,000 en tu cuenta de banco

Depositar una suma de $10,000 dólares en tu cuenta bancaria puede parecer un gran logro, pero es importante tener en cuenta que este tipo de transacciones puede llamar la atención de las autoridades financieras.

Cada año, muchas personas se enfrentan a la situación de tener que manejar grandes sumas de dinero, y lo que puede ser una celebración para algunos, en realidad puede desencadenar un proceso de monitoreo por parte del gobierno federal.

Cuando realizas un depósito de $10,000 o más, tu banco está obligado a presentar un informe a la IRS (Servicio de Impuestos Internos) utilizando un formulario conocido como ‘Currency Transaction Report’.

Esto incluye no solo depósitos, sino también retiros que superen la misma cantidad.

Además, si intentas dividir tus depósitos en montos menores para evadir este reporte, una práctica conocida como “estructuración”, tu banco también lo informará.

¿Qué hacer al depositar $10,000?

La mejor práctica es realizar el depósito sin intentar dividirlo en partes más pequeñas.

A pesar de que este reporte puede parecer intimidante, es importante recordar que su objetivo es ayudar a prevenir delitos financieros.

Según dijo Matthew Britt, experto en finanzas, en The Motley Fool: “Si no estás haciendo nada ilegal, el gobierno federal probablemente no se preocupará por tu depósito”.

Si decides guardar tu dinero en casa, perderás la oportunidad de generar intereses en una cuenta de ahorros de alto rendimiento.

Por eos, es recomendable depositar en una cuenta asegurada por la FDIC, que protege tu dinero hasta $250,000 por depositante.



Si planeas mantener los $10,000 en tu cuenta, asegúrate de que tu dinero esté generando intereses.

