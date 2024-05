Jake Paul reconoce que tiene miedo de enfrentarse a Mike Tyson 

El boxeador estadounidense Jake Paul sigue calentando el combate que tendrá el próximo 20 de julio contra la leyenda y excampeón Mike Tyson en el AT&T Stadium de Arlington, Texas; ante este hecho decidió hacer unas contundentes declaraciones de las sensaciones que tiene para este enfrentamiento contra una de las figuras más mediáticas en la industria del boxeo en la casa de los Dallas Cowboys.

Paul afirmó que enfrentarse contra Tyson es sin duda alguna una de las pruebas más difíciles que tendrá debido a lo intimidante que llega a ser y reconoció que a pesar de tener 57 años todavía posee una gran condición física que sin duda alguna le brindará una fuerte pelea; esto resulta negativo para el estadounidense debido a que es una pelea oficial que contará para su récord como pugilista profesional.

“Sé que voy a poder resistir la pegada de Mike Tyson. Soy un pesado natural. Yo nací para subir a esta división de peso y demostrarle a Mike quién tiene más pegada, porque él me está subestimando, y todos me están subestimando. Yo creo que yo pego más fuerte”, expresó en la conferencia de prensa para presentar la pelea entre ambas figuras.

A pesar de este temor que siente al enfrentarse contra Mike Tyson, Paul reconoció que debe estar preparado para superar todos estos temores que a la larga afectarán su rendimiento dentro del cuadrilátero y terminaría así perdiendo el combate.

“Sé que tengo que pasar por la adversidad, y sé que puedo irme a la lona. Sí tengo miedo, no crean que no, pero no es que el miedo me detenga, sino que quiero ir al frente a pesar de tener miedo. De eso se trata la verdadera valentía”, finalizó el peleador estadounidense.

