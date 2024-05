“Mi puerta está abierta, todo depende de ellos”: Juan Soto sobre una posible extensión con Yankees

Juan Soto, jardinero dominicano de los New York Yankees emitió una respuesta contundente luego de enterarse que el propietario de su actual club cree que vale la pena negociar un contrato de MLB que le garantice su permanencia en el Bronx a largo plazo.

“Mi puerta siempre está abierta. Si [Yankees] quieren llamar a Scott Boras (representante) y empezar a hablar de esto, depende de ellos”, declaró Soto después de la victoria de los Yankees (5-0) contra los Mellizos de Minnesota.

Juan Soto is welcoming contract talks pic.twitter.com/EaekvN3ZZt — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 16, 2024

Esta fue la respuesta de Soto, apenas unas cuantas horas después de que Hal Steinbrenner declarara en un podcast con Jack Curry de YES Network que los Yankees planean entablar charlas con Soto y su representante con el objetivo de cerrar un acuerdo antes de finalizar la presente campaña.

Steinbrenner, dijo que le gustaría ver al bateador de 25 años vistiendo el clásico uniforme a rayas “por el resto de su carrera”.

“No creo que haya ninguna duda al respecto”, dijo Steinbrenner. “Su agente, Scott [Boras], no suele hacer tratos en medio de una temporada. Tampoco lo hago yo. Creo que puede ser una distracción. Pero como dije en los entrenamientos primaverales cuando me reuní con ustedes [los medios de comunicación], esta es una situación única y un jugador muy único. Así que no me sorprendería si hubiera una o dos conversaciones posiblemente durante el transcurso de la temporada”.

Y comentó: “Creo que vale la pena hacerlo en algún momento. Quería darle a Juan tiempo para establecerse realmente, tener una conversación con él en algún momento y asegurarme de que obviamente lo más importante es, ¿es este un lugar donde puede verse a sí mismo por mucho tiempo?”.

Soto está ganando US$31 millones esta temporada, su último año antes de la agencia libre. Los Yankees cambiaron a cinco jugadores a los Padres por Soto en diciembre, dándoles la oportunidad de ver cómo encajaba el tres veces All-Star en el clubhouse y cómo manejaba la presión que conlleva jugar en Nueva York.

En 45 juegos esta campaña, Soto está bateando .302 con nueve jonrones, 34 carreras impulsadas y un OPS de .920, ayudando a los Yankees a ser el primer club de la Liga Americana con 30 victorias.

Seguir leyendo:

“Nos gustaría verlo aquí el resto de su carrera”: Dueño de Yankees sobre la continuidad de Juan Soto

Juan Soto sigue haciendo historia y supera récord de Mickey Mantle

Juan Soto tiene claro su objetivo con los Yankees: “Ganar es lo que más importa”