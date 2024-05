Juan Soto tiene claro su objetivo con los Yankees: “Ganar es lo que más importa”

La temporada 2023 de los New York Yankees fue algo decepcionante al no poder clasificar a los playoffs. Es por eso que la directiva se puso manos a la obra en reestructurar el equipo de cara a la campaña 2024.

Una de las piezas claves de la reestructuración de los Yankees para este año fue la llegada de Juan Soto. El dominicano aterrizó en Nueva York vía canje desde los San Diego Padres y en este inicio de campaña ha dado mucho de que hablar.

Y es que el talentoso jardinero no necesitó adaptación y actualmente es el líder ofensivo de los Yankees con un inicio explosivo de temporada en el cual registra 49 hits, 33 impulsadas y un promedio de .325.

Sin embargo para Soto su desempeño individual no es lo más importante y prioriza que el equipo gane. Pues para él ese es el principal objetivo. “La meta es ganarlo todo. Por encima de cualquier cosa, ganar es lo que más importa”, comentó el joven jugador para ESPN.

Juan Soto está siendo el líder ofensivo de los Yankees. Crédito: AP

“Creo que el inicio de temporada que hemos tenido, gracias a Dios, era lo que estábamos esperando. Como equipo hemos tenido un tremendo comienzo, hemos ganado varios partidos y estamos, diría yo, en una buena posición para un buen comienzo de temporada”, completó Soto.

Y es que los Yankees con récord de 26-14 se mantienen mano a mano con los Baltimore Orioles en la pelea por el liderato de la División Este de la Liga Americana.

Además de la carrera por la División los Yankees actualmente destaca en varias áreas en las Grandes Ligas. Pues son el segundo equipo con más cuadrangulares en la Liga Americana, el tercero con mejor promedio y el tercero en hits y carreras anotadas.

Soto ha sido parte fundamental de este gran desempeño ofensivo del equipo y el dominicano agradece poder destacar entre tantos talentos que tienen los Yankees.

“Se siente bien, se siente bien, se siente increíble ser parte de un ‘line-up’ tan poderoso como el de los Yankees, y batear delante de dos bateadores tan buenos como Aaron Judge y Giancarlo Stanton que han ido demostrando por ocho o 10 años, tú sabes, se siente bien”, agregó.

Soto y Nueva York se muestran cariño

Juan Soto inició su carrera en las Grandes Ligas con los Washington Nationals y luego de un breve paso por San Diego, ahora representa a una gran ciudad como Nueva York. En la que en poco tiempo ya se muestra feliz y los fanáticos neoyorquinos también le han devuelto el cariño.

“En Nueva York ha sido especial, cada vez que tú te pones ese uniforme y sales ahí al terreno de juego a defender a una ciudad completa y a tu equipo, yo creo que es una experiencia bien bonita, es inigualable”, enfatizó el jardinero zurdo.

“Al final del día uno nunca termina de aprender de Nueva York, demasiada cultura, demasiado dominicano, latino, en Nueva York hay de todo, de todo tipo de personas, y yo creo que poco a poco tú vas aprendiendo y conociendo más de la ciudad, y creo que sí, ha sido impresionante el primer mes, y yo creo que seguirá siendo así”, cerró el quisqueyano.

Por ahora Soto sigue destacando con su nuevo equipo y aunque será agente libre a final de temporada, parece que eso no le distrae de su objetivo en este momento. El cual no es otro sino conseguir su segunda Serie Mundial, esta vez con los New York Yankees.

