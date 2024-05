Paul McCartney se convierte en el primer músico británico con una fortuna de más mil millones de dólares

El cantante Paul McCartney, ex miembro de la legendaria banda de rock The Beatles, se convirtió, el pasado 17 de mayo, en el primer músico británico en obtener una fortuna superior a los mil millones de libras esterlinas (mil 270 millones de dólares).

De acuerdo con el medio especializado Sunday Times, el bajista de Liverpool logró aumentar su “bolsa” en $50 millones de libras en un lapso de un año luego de su exitosa gira Got Back 2023.

Aunado a lo anterior, el valor creciente de su catálogo, así como los beneficios obtenidos por su tema “Blackbird”, reinterpretado por Beyoncé para su disco “Cowboy Carter”, se convirtieron en importantes factores para que el artista superara al rey Carlos III, quien cuenta con una fortuna de $610 millones de libras.

Paul McCartney se consolida entre los más ricos de Inglaterra y el mundo

Según lo revelado por la misma publicación, la fortuna de McCartney también se debe al lanzamiento de la canción “Now and Then”, en noviembre de 2023, considerada como el último tema de la agrupación The Beatles.

Aunque no se reveló el aporte exacto de la composición, esta logró encabezar un gran número de listas en Inglaterra, Estados Unidos y otras partes del mundo.

A pesar del gran éxito del músico inglés para obtener este acumulado, Sunday Times reveló que cerca de $50 millones de libras de la fortuna de McCartney y su actual pareja Nancy Shevell, provienen de esta última, reconocida por ser hija del fallecido empresario estadounidense Mike Shevell.

Los más de mil millones de libras de Paul McCartney, de forma sorprendente, lo colocan “apenas” en el puesto número 165 de la lista de las 350 personas más ricas solo de Gran Bretaña.

El reconocido listado es liderado por Gopi Hinduja y su familia, con más de $37 mil millones de libras, la cual es propietaria del Hinduja Group, un conglomerado de bancos, medios y entretenimiento.

Paul McCartney tiene el lugar 165 de las 350 personas más ricas de Gran Bretaña. Crédito: Mezcalent

Más abajo de Hinduja, y del mismo McCartney, también se encuentran grandes personalidades de la vida inglesa como la altura de la saga “Harry Potter”, la escritora J.K. Rowling, quien cuenta con una fortuna de $945 millones de libras. También se encuentra en la lista el legendario músico Elton John, con una “bolsa” de cerca de $470 millones de libras.

En la publicación de Sunday Times, el actual monarca inglés, el rey Carlos III, se encuentra en el sitio número 258 de la lista con una fortuna de $610 millones de libras, la cual se alimenta de diversas propiedades heredadas. Sin embargo, esta cifra no incluye otros grandes artículos como las famosas joyas de la corona, las cuales se mantienen bajo fideicomiso para la nación.

Continúa leyendo

Piden más de $10 millones de dólares por antigua mansión de Brian Epstein

Paul McCartney y Ringo Starr estarían colaborando en el nuevo álbum de los Rolling Stones

Devastadora carta de John Lennon a Paul McCartney se vende por $70 mil dólares