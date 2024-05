Canelo Álvarez revela las condiciones para poder enfrentar a Terence Crawford en Arabia Saudita

El boxeador mexicano y campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se mostró completamente dispuesto a enfrentarse contra Terence Crawford en un combate realizado en Arabia Saudita siempre y cuando cumplan con sus expectativas la cantidad de dinero que le ofrezcan y además esté de acuerdo con los términos de la pelea para que le resulten favorables.

Estas declaraciones las realizó el peleador tapatío durante una conferencia de prensa durante el torneo de golf No Golf No Life en el club Bosque Real, donde fue cuestionado sobre las posibilidades de poder enfrentarse a Crawford y aseguró que no descarta la opción debido a que es un gran boxeador a pesar de estar tres divisiones por debajo del azteca.

“Depende el dinero, por qué no. Crawford es un gran peleador, obviamente, tres divisiones más abajo. Como ya lo he dicho, he peleado con más grandes que yo, de la misma categoría que yo, más chicos que yo, más viejos que yo, más jóvenes que yo. A final de cuentas, yo nací para pelear, y voy a pelear con quien sea, obviamente con los términos que me convengan más. En este punto de mi carrera, siempre voy a hacer las mejores peleas, pero que me convengan”, expresó.

El boxeador mexicano también respondió a las palabras realizadas por el jeque saudí Turki Al-Alshikh sobre la posibilidad de pelear en Arabia Saudita; en sus declaraciones afirmó que no tiene ningún problema en viajar al Medio Oriente pero eso les costará una importante suma de dinero.

“Yo no sé cuánto ganan los demás peleadores que van a pelear a Arabia Saudita, pero supongo que les va mejor. A final de cuentas, donde pelee yo, me sigue yendo bien. Pero si quieren que vaya para allá, sí les va a costar un poquito más. Ahorita estoy tranquilo, relajado, en otro tema. Me voy a sentar con mi equipo de trabajo para ver qué es lo que hay en la mesa y ver la mejor opción para mí”, agregó el Canelo Álvarez.

Recordemos que Turki Al-Alshikh se ha encargado de organizar las carteleras de boxeo más grandes de Arabia Saudita y en reiteradas oportunidades ha expresado su deseo de poder lograr un enfrentamiento entre el Canelo Álvarez y Terence Crawford al considerarlos dos de los mejores libra por libra del planeta.

“Mi idea es hacer las grandes carteleras que el mundo quiere ver, y hacerlas pronto. Y quiero explicar más y ser honesto contigo, estoy trabajando en la cartelera de Canelo contra Crawford. Quiero esa pelea. Y estoy pensando en hacerla en Estados Unidos porque la queremos en un gran estadio, y en un gran Pago por Evento”, dijo el jeque durante una entrevista ofrecida para The MMA Hour.

