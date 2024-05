Casemiro y las críticas: “Fui uno de los mejores fichajes de la Premier y ahora, ¿no valgo nada?”

El centrocampista del Manchester United, Casemiro, ha alzado la voz ante las críticas que ha recibido durante la presente temporada. En declaraciones a Sky Sports, el brasileño cuestionó la severidad de los comentarios negativos, comparándolos con los elogios que recibió la temporada pasada.

“Al comienzo de la temporada me dieron el premio al mejor jugador del mes por parte de los aficionados”, recordó Casemiro. “Luego sufrí una lesión importante, volví y me lesioné de nuevo. Ahora estoy jugando como central… Es difícil, hemos tenido lesiones, el entrenador no ha tenido a los 25 jugadores disponibles nunca. Para el club es muy difícil”.

Sus palabras fueron una respuesta directa a las críticas del exjugador y comentarista de Sky Sports, Jamie Carragher, quien sugirió que Casemiro debería considerar la retirada del fútbol antes de que este lo haga a él.

“Las críticas forman parte del juego y siempre he sido muy tranquilo con ellas”, dijo Casemiro. “Cuando son críticas constructivas son bienvenidas. En el fútbol, cuando has estado diez años al máximo nivel, si bajas un poco el nivel las críticas van a venir, pero en el momento que me faltan al respeto, creo que no está bien. Ahí es cuando pierdo el respeto por esa gente”.

“La temporada pasada fui considerado uno de los mejores fichajes de la Premier League, y ahora, ¿ya no valgo nada?”, se preguntó el brasileño. “Las críticas han sido irrespetuosas, así que cuando se me falta al respeto me parece preocupante y no tengo por qué respetarlo”.

Casemiro deja clara su postura: está dispuesto a aceptar críticas constructivas, pero no tolerará la falta de respeto. Su mensaje es claro: las críticas deben ser justas y basarse en un análisis objetivo del rendimiento, no en comentarios despectivos o irrespetuosos.

