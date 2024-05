Jugador de lotería pensó que había ganado $5,000, se puso los lentes y vio que eran $5 millones

Norman Stretch, residente de Alberta Central, Canadá, vivió un momento de confusión que pronto se transformó en una inolvidable sorpresa, todo porque leyó un boleto de lotería sin sus lentes.

Durante el sorteo del juego LOTTO 6/49 el pasado 13 de abril, Stretch creyó haber ganado $5,000 dólares canadienses (unos $3,671 dólares estadounidenses), error que atribuyó a no haber encontrado sus gafas de lectura.

“Pensé que había ganado $5,000 porque no encontraba mis lentes,” comentó entre risas.

“Llamé a un amigo para mostrarle y me dijo, ‘¡Revísalo otra vez con tus lentes, tonto!’” Al verificar de nuevo, el premio resultó ser de $5 millones (unos 3.6 millones de dólares estadounidenses).

El hombre no podía creer lo que veía y, según relata, no podía parar de reír mientras compartía la buena nueva con amigos.

“Solo decía, ‘¡Dios mío!’. Le he contado a amigos de mis días en el ejército, quienes me dijeron que no podría haberle pasado a alguien mejor”, dijo el afortunado jugador.

A pesar de la gran suma, Stretch no tiene planes de hacer cambios drásticos en su estilo de vida. Por el momento, solo planea ir a esquiar.

“Me di cuenta de que he vivido en Alberta toda mi vida y nunca he esquiado,” les dijo a las autoridades de la lotería al ir a cobrar su premio.

También está considerando probar nuevas actividades, como el surf.

El ganador también contó que, a manera de broma, uno de sus amigos le compró 10 pares de lentes, para que siempre tenga uno a la mano.

