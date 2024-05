Marco Rubio no se comprometió a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales

El senador republicano y probable candidato a vicepresidente de Donald Trump, Marco Rubio, se negó el domingo a decir si aceptaría los resultados de las elecciones presidenciales de 2024.

“Creo que le está preguntando a la persona equivocada. Los demócratas son los que se han opuesto a todas las victorias republicanas desde el año 2000. A todas y cada una de ellas”, respondió Rubio en “Meet the Press” de NBC News.

Y añadió: “Y ahora hay demócratas que dicen que no certificarán 2024 porque Trump es un insurreccional y no es elegible para ocupar el cargo. Entonces necesitas preguntarles”.

No obstante, según NBC News, la presentadora Kristen Welker le recordó a Rubio que ningún candidato presidencial demócrata, incluida Hillary Clinton en 2016, cuando perdió ante Trump, se negó a conceder la elección.

En 2020, Rubio certificó los resultados de las elecciones a pesar de las denuncias de fraude de Trump.

Rubio se suma a la lista de republicanos que no se han comprometido a reconocer los resultados electorales. A principios de mes, el también senador republicano y otro de los posibles candidatos a vicepresidentes de Trump, Tim Scott, dio una respuesta similar a la de Rubio.

“Al final del día, el presidente número 47 de Estados Unidos será el presidente Donald Trump”, dijo Scott en el mismo programa. Se negó a decir explícitamente que reconocerá los resultados hasta en dos ocasiones más.

Por otra parte, el propio Trump dijo al Milwaukee Journal Sentinel que aceptaría los resultados de las elecciones presidenciales en Wisconsin sólo “si todo es honesto”.

¿Candidato a vicepresidente?

En la entrevista en Meet the Press, Rubio también se refirió a la posibilidad de ser el candidato a vicepresidente de Trump, luego de que el exmandatario admitiera que el senador por Florida estaba “absolutamente” siendo considerado.

“No he hablado con el presidente. No he hablado con nadie en la campaña”, dijo Rubio a Welker, según NBC News.

No obstante, no abandonó la idea de que aceptaría el puesto si se lo ofrecieran. “Eso sería presuntuoso para mí”, dijo Rubio.

“Creo que cualquiera a quien se le haya ofrecido ese trabajo para servir a este país en el segundo cargo más alto (suponiendo que todo lo demás en su vida tenga sentido en ese momento) si está interesado en servir al país, es un lugar increíble para servir”, concluyó.

Para que Rubio pueda acompañar a Trump en la boleta electoral, primero el senador tendría que cambiar su residencia, ya que la Constitución de Estados Unidos no permite que dos personas del mismo estado estén en la boleta. Trump, hay que recordar, es de Florida.

Sigue leyendo: