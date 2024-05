Pelea de despedida: Maripily Rivera y Aleska Génesis protagonizan fuerte discusión en ‘La Casa de los Famosos 4’

¡Las peleas no para en ‘La Casa de los Famosos 4’! A poco tiempo de que termine el reality show, Maripily Rivera encaró a Aleska Génesis luego de que la modelo venezolana intentara tomar una mantequilla de sus compañeros.

Esta situación hizo que la actriz boricua se molestara por las intenciones de la ex de Nicky Jam.

“Está buscando en las cosas de nosotros, si se le perdió algo que lo pida y viene con la cara de mosca muerta a decir ‘déjenme en paz’, pero aquí la que se ha peleado con toda la casa es ella, la más falsa y está en el cuarto de nosotros hablando basura y la mosca muerta es ella”, dijo.

Luego, la puertorriqueña criticó a Aleska por hablar de religión dentro de la casa. “Y ahora viene con la fe de Dios y orar, vete al convento, estás en el reality equivocado, vete al convento, hija de Dios”.

Por si fuera poco, el huracán boricua le dijo: “Cállate la boca, que hablas mierd*s”.

Mientras Maripily Rivera le decía esto, Aleska Génesis le hablaba a la cámara y afirmaba que ella solo ha recibido insultos de la actriz.

“Ustedes lo ven, me ha dicho imbécil, idiota, pupú de poceta, me da hasta pena repetir las palabras que ella dice porque es bajo, es muy bajo que esa señora usa para humillar y para intimidar, entonces ni siquiera te deja hablar porque te grita. Ella ha estado calmada porque prácticamente yo no le hago caso. Es una mujer que desde que se levanta lo primero que hace es llamar la atención, decir cosas, ofender, pero uno no le hace caso porque ya uno sabe cómo es”, dijo.

En las últimas semanas este tipo de situaciones han sido recurrentes entre ellas, ya que tienen fuertes diferencias en la convivencia y más aún cuando Aleska Génesis se unió a Lupillo Rivera para terminar su participación en el reality show.

Este domingo se espera que anuncien a otro eliminado y algunos creen que será la venezolana quien abandone la competencia. Sin embargo, las votaciones han sido en ocasiones inesperadas y no sorprendería que siga dentro del reality show como una de las finalistas.

