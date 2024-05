Álvaro Fidalgo se muestra contento con el pase del América: “Era obligación pasar para nosotros”

Las Águilas del Club América consiguieron una importante victoria para poder avanzar a la final del torneo Clausura 2024 de la Liga MX luego de superar en la semifinal a la Chivas Rayadas de Guadalajara en la más reciente edición del Clásico Nacional para poder continuar así con sus aspiraciones de poder quedar campeones y alcanzar el ansiado bicampeonato.

Ante este hecho el futbolista español Álvaro Fidalgo se mostró bastante contento por la victoria ante el Rebaño Sagrado al afirmar que el triunfo tuvo un mejor sabor al derrotar a los históricos rivales del Club América; este hecho además les permitió tener un mejor desempeño en el terreno de juego para poder quedarse con el triunfo al tomar la ventaja en el marcador.

“Era una obligación pasar para nosotros, es la diferencia que hay con ellos (Chivas), y nada, felices otra vez de estar en otra Final”, expresó Álvaro Fidalgo ante los medios de comunicación tras haber culminado el partido contra los rojiblancos.

El jugador español descartó cualquier tipo de revancha que haya sentido luego de haber sido expulsado en las semifinales de hace un año dentro de la liga MX y destacó que sólo está enfocado en tener el mejor rendimiento posible en el campo de juego para poder alcanzar muchos títulos con el América.

“Para mí no es revancha, yo aquí estoy para ganar títulos y esas son las revanchas, títulos nada más, ganar partidos y eliminatorias al final no queda, lo que queda son los títulos, yo lo que quiero es ganar la semana que viene, esa es para mí mi revancha personal”, agregó Fidalgo en sus declaraciones.

Para finalizar el jugador europeo afirmó que se encuentra atravesando su mejor momento futbolístico y esto le ha brindado la oportunidad de poder tener mayor confianza en cada uno de los partidos para arriesgarse a luchar por el balón y crear jugadas únicas.

“Hubo momentos en los que el equipo no mostró su mejor fútbol, no mostró el América que venía siendo y todo eso, pero es que al final hay momentos y momentos, cuando a lo mejor no puedes hacer el mejor fútbol, no estás tan fino, momentos de desgaste físico y mental, hay que jugar de otra manera y hoy es un día de esos… un poco de respeto al club más grande del país”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Kevin Mier no teme al Club América y apuesta por la décima corona de Cruz Azul en la Liga MX

–Jamal Murray revela que participará en los Juegos Olímpicos de París 2024

–Fernando Ortiz se lamenta por la derrota ante Cruz Azul: “Tenemos un dolor profundo”