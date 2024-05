Polémica en la LigaPro de Ecuador: El Nacional denuncia que le han ofrecido sobornos de $40,000 dólares para perder juegos

Una nueve polémica ha surgido en la LigaPro de Ecuador luego de que el presidente del club El Nacional, Marco Pazos, denunciara que ha recibido ofertas de sobornos por hasta $40,000 dólares para perder juegos. Ante esto, los organizadores del torneo han informado que se abrirá una investigación.

Dicha averiguación está siendo encabezada la Dirección de Integridad, Prevención e Investigación, quienes busca dar con la presunta red de apuestas que amenaza al fútbol de ecuatoriano.

Esta denuncia de Pazos se dio a conocer este lunes en una entrevista que ofreció el presidente del club al programa Federación Postera.

“La semana anterior llegaron directamente a ofrecernos que vendamos partidos de El Nacional. Esto ya fue denunciado y la Liga Pro lo conoce. El Nacional no se presta para eso. Es una institución demasiado grande y justamente venimos a cambiar al club. Tenemos que erradicar la corrupción“, dijo.

Con respecto a la propuesta Pazos fue enfático al referirse a los valores del equipo y descartó la posibilidad de sucumbir ante ofertas de esta índole.

“Me ofrecían $40,000 dólares por partido perdido. Nos quedamos sorprendidos, nunca en la vida esperé algo así. Acuérdense de algo: los valores no son negociables, y eso no va a pasar en El Nacional mientras yo esté aquí”, aseguró.

Asimismo, el presidente de El Nacional aseguró que luchará contra este tipo de mafias y advirtió que vetará a cualquier persona de club que caiga en dichos escollos.

“El Nacional se hace a un lado de estos temas. Tienen que volver los valores a El Nacional. Tenemos que encontrar nuevamente a los jugadores que quieran jugar por nuestro equipo. No podemos permitir que alguien en algún momento quieran vender un partido. Es una locura“, puntualizó.

Por su parte, Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, afirmó que este caso denunciado por Pazos no es el único que hay en el torneo.

“No puedo dar muchos más detalles. Es un tema que estamos trabajando a la interna. Ya tiene algunos días la denuncia y estamos intentado hacer el mejor trabajo posible junto a las autoridades“, dijo Loor durante en respuesta a periodistas, durante un acto con un patrocinador.

