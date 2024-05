Trump abre donaciones en criptomonedas para su campaña electoral

La campaña del expresidente y virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump, comenzó a aceptar donaciones en criptomonedas. Esta decisión lo convierte en el primer candidato de un partido importante en permitir contribuciones en activos digitales, según informó su campaña este miércoles.

La campaña de Trump ha lanzado una nueva página de recaudación de fondos que permite a cualquier donante autorizado a nivel federal contribuir utilizando diversas criptomonedas a través de la plataforma Coinbase.

“Esta incorporación a la ya innovadora operación de recaudación de fondos digital del presidente Trump marca la primera vez que un candidato presidencial de un partido importante adopta la criptomoneda para donaciones“, detalló la campaña en el comunicado, según la agencia de noticias EFE.

Además, se aseguró que los límites de contribución y los requisitos de divulgación para las donaciones en criptomonedas seguirán las regulaciones de la Comisión Federal de Elecciones.

Con esta estrategia, Trump busca no solo innovar en la manera de obtener fondos, sino también atraer a un segmento de votantes jóvenes y tecnológicamente inclinados que ven en las criptomonedas una forma moderna y segura de transacciones financieras.

No obstante, el expresidente ha expresado en varias ocasiones su desconfianza sobre las criptomonedas. En 2019, por ejemplo, declaró que “no es un fanático” de las criptomonedas, que no son dinero y que “los criptoactivos no regulados pueden facilitar comportamientos ilegales, incluido el tráfico de drogas y otras actividades ilegales”.

Estrategias de financiación

La noticia surge luego de que se conociera que en abril Trump logró recaudar $76 millones de dólares para su campaña, superando por primera vez a su rival, el presidente Joe Biden, quien recolectó $51 millones de dólares en el mismo período.

Sin embargo, los informes de financiación electoral muestran que la campaña de Biden y el Comité Nacional Demócrata comenzaron mayo con $146 millones de dólares en su tesorería, mientras que Trump y el Comité Nacional Republicano disponían de $88 millones de dólares.

A medida que se acercan las elecciones, con poco más de cinco meses restantes, las encuestas de opinión muestran una contienda cerrada entre Biden y Trump, generalmente dentro del margen de error.

No obstante, la campaña de Trump enfrenta gastos significativos en defensa legal debido a los múltiples cargos federales y estatales que enfrenta el expresidente. Actualmente, Trump está siendo juzgado en Nueva York y tiene abiertas causas en Florida, Georgia y el Distrito de Columbia, acumulando un total de 91 cargos.

Para atraer contribuciones financieras, Trump ha implementado diversas estrategias, incluida la venta de un libro que contiene la Biblia, documentos fundacionales de Estados Unidos y la canción “God Bless the USA”.

Además, su hijo Donald ha producido numerosos videos solicitando donaciones a los votantes para apoyar la reelección de su padre.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: