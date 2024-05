Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 23 al 29 de mayo

A reír con “La Gala del Humor”

Raymond Pozo y Miguel Céspedes, los reconocidos comediantes dominicanos, están celebrando tres décadas de risas, ingenio y entretenimiento con el público latino de Estados Unidos, con su show “La Gala del Humor”. Para hacer aún más especial esta celebración, los Reyes del Humor tendrán como invitado a uno de los comediantes más destacados de Puerto Rico en la actualidad, “Josue Comedy”, quien añadirá un toque extra de diversión y frescura a esta noche de celebración que reunirá además a lo mejor del talento cómico de la región. Viernes 24 de mayo en el Ritz Theatre NJ y el sábado 25 de mayo en el United Palace. A las 8:00 pm. Entradas a la venta en www.ticketmaster.com o llamando al 888 561 8757.

Cortesía

Festival Anual de las Artes del Lower East Side

El Theater for the New City juntará a organizaciones de artes escénicas, artistas independientes, poetas, titiriteros y cineastas para su 29º LOWER EAST SIDE FESTIVAL OF THE ARTS, que se llevará a cabo del 24 al 26 de mayo en y alrededor del Theater for the New City (155 1st avenue en la calle E. 10th). El sábado por la tarde se presentará una jornada de actuaciones para y por niños. Una exposición de bellas artes estará exhibida durante todo el festival en la galería del vestíbulo del teatro. El sábado, de 1:00 a 11:00 pm, se presentará un programa de cine con obras de autores del Lower East Side/East Village, junto con trabajos que reflejan la esencia del vecindario. Gratis. Para una agenda completa de eventos, visite: https://theaterforthenewcity.net/shows/lower-east-side-festival-of-the-arts-2024/

Cortesía Theater for the New City

Luna Park y Coney Island están listos para el verano

El icónico Luna Park en Coney Island está oficialmente abierto todos los días a partir de este fin de semana de Memorial Day, y la playa de Coney Island también lo está. El parque de diversiones estará inaugurando una nueva atracción de go-karts llamada Electric Eden Raceway, este viernes 24 de mayo. Sea uno de los primeros pilotos de los primeros go-karts eléctricos sostenibles de la ciudad de Nueva York, disfrutr de emocionantes montañas rusas como Thunderbolt y la legendaria Cyclone, paseos para toda la familia como la montaña rusa Tony’s Express y la travesía en troncos del Tesoro de Leti, una variedad de juegos al estilo feria, y muchas opciones de comida a lo largo del paseo marítimo para comenzar el verano. Más información:https://lunaparknyc.com.

Cortesía Luna Park

Obra infantil inmersiva en el Flushing Town Hall

Este sábado 25 y domingo 26 de mayo, las familias podrán participar en una experiencia teatral mágica en el Flushing Town Hall (137-35 Northern Blvd. Flushing), con la obra inmersiva “Waves, All That Glows Sees”, una historia del mar con música en vivo. Para comenzar, el público sigue un camino de conchas y piedras hacia una tienda mientras escuchan el sonido de alguien tocando la armónica. Una vez dentro, encuentran a un hombre alto que sueña con el mar, quien hace aparecer arena, tortugas, gaviotas y peces, y luego pasto de dunas, el cielo y botes. La actuación ofrece imágenes, música, palabras y silencio. Esta experiencia familiar única fue creada por el Théâtre des Confettis, una compañía canadiense conocida por su contribución al desarrollo de las artes dramáticas para niños y jóvenes. Habrá tres presentaciones en inglés, español y mandarín. Para más información y boletos, visite: https://www.flushingtownhall.org.

Foto: Louise Leblanc

Victor Manuelle en el Beacon Theatre

El eterno sonero de la juventud, Víctor Manuelle, presentó recientemente su esperada producción discográfica titulada “Retromántico“, un álbum inspirado en la época de la salsa romántica, y se encuentra haciendo una gira de conciertos para promocionarlo, la cual llega este sábado 25 de mayo a Nueva York. El Beacon Theatre (2124 Broadway) recibirá al artista puertorriqueño y a sus fans para una velada de buena salsa, con sus nuevos temas, como “Otra Noche Más”, y sus famosos éxitos, como “Dile a ella”. A las 8:00 pm. Boletos: https://www.ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Regresa el Festival Loisaida

Este domingo 26 de mayo regresa el tradicional Festival Anual Loisaida, una celebración de la cultura latina en Nueva York. En su 37º edición, tendrá lugar durante toda la tarde de 12 a 5 pm, llueva o haga sol, a lo largo de la Avenida C entre la Calle E. 5 y la Calle E. 12. El tema de este año es “Un Mosaico Cultural”, por lo que el festival destaca la diversa herencia y el espíritu vibrante del vecindario. Con una tarde llena de música en vivo, poesía recitada, actuaciones de danza y teatro, vendedores de alimentos, artes y manualidades, y una exhibición de servicios ofrecidos por muchas organizaciones comunitarias locales, habrá algo para todos los asistentes. Para una agenda completa, visite: https://loisaida.org.

Foto: Andre Cirilo

Vuelven los cruceros veraniegos de Circle Line

The NYC Summer Nights de Circle Line regresan el martes 28 de mayo. La experiencia tradicional ofrece un crucero nocturno de 2 horas que parte del Pier 83 a las 8:00 pm, con un bar completo con cócteles exclusivos para disfrutar mientras bailas toda la noche y contemplas más de 150 monumentos de Nueva York, incluida la Estatua de la Libertad. El crucero para todas las edades es la salida ideal para cumpleaños, fiestas de oficina, una noche con amigos, recibir a invitados de fuera de la ciudad, turistas que buscan ver los lugares de interés y más. Con un precio de $49, los residentes de los cinco condados pueden disfrutar de este crucero por solo $20 los martes mostrando prueba de residencia en la taquilla. Disponible de martes a jueves desde el 28 de mayo hasta el 29 de agosto. Para boletos e información, visite: https://www.circleline.com.

Foto: Circle Line

El país de las maravillas en el NYBG

El Jardín Botánico de Nueva York (NYBG) acaba de estrenar una exhibición encantadora, Wonderland: Curious Nature, evocando el espíritu de exploración y la naturaleza insólita, increíble y desconocida de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Hasta el 27 de octubre, visitantes de todas las edades pueden sumergirse en una experiencia botánica única que se vuelve cada vez más curiosa mientras emprenden un viaje inmersivo por todo el jardín, a través de escenarios, vistas y aromas inspirados en el cuento clásico y su secuela. Una magnífica exhibición de flores, instalaciones de arte contemporáneo, fiestas de té fantásticas y emocionantes experiencias nocturnas esperan a los curiosos y aventureros de corazón. Boletos disponibles en: https://www.nybg.org/event/wonderland-curiousnature/.

Foto: White Rabbit, Marlon Co.



A navegar la ciudad en el Pioneer de 1885

El Museo del South Street Seaport anuncia la Temporada de Navegación 2024 para el barco Pioneer de 1885 y el remolcador W.O. Decker de 1930, que comienza esta semana y se extiende hasta octubre. Las navegaciones diurnas, al atardecer y programáticas del museo ofrecen la exclusiva oportunidad de disfrutar de las impresionantes vistas de la Gran Manzana desde la cubierta de un barco listado en el Registro Nacional. Mientras embarca en un viaje inolvidable, podrá contemplar algunos de los monumentos más icónicos de la ciudad, incluyendo el Puente de Brooklyn, la Estatua de la Libertad, los tesoros arquitectónicos del Bajo Manhattan, Governors Island y Ellis Island, entre otras. Como invitado a bordo, tendrá la oportunidad de participar activamente y ayudar a izar una vela o simplemente relajarse y disfrutar del paisaje. Los boletos van desde $15 y están a la venta en seaportmuseum.org/sailnyharbor.

Foto Michelle Tabnick PR

Arthur & Sons expande sus delicias

Joe Isidori, el chef ítalo-americano de tercera generación, galardonado con una estrella Michelin, restaurantero y autor de libros de cocina, acaba de abrir su concepto más nuevo, Arthur & Sons Italian American Club, al lado de su aclamado restaurante Arthur & Sons en el West Village (34 8th Avenue). Un bar y restaurante con un ambiente de club social, el nuevo espacio combina el encanto retro de la cultura ítalo-americana antigua con un toque contemporáneo, y ofrece sus ya famosas pastas, como los Rigatoni alla Nonna, una versión picante de la salsa alla vodka de Joe, Fusilli alla Limone y Spaghetti & Meatballs, sus “The Parms”, con opciones de pollo, berenjena o albóndigas, servidas como plato principal o sándwich; mientras que el menú de cócteles del club lleva a los huéspedes en un viaje nostálgico de vuelta a la Nueva York de los años 50 y 60, con bebidas como el Scorpion Bowl (ron, brandy, amaretto, limón, naranja) y el Blue Hawaiian (ron, nuez, coco, piña, naranja).Arthur & Sons Italian American Club está abierto los 7 días de la semana de 4:00pm a 1:00 am. Para más información, visite: https://arthurandsonsnyc.com/pages/italian-american-club.

Foto: Arthur & Sons Italian American Club

Coma a las orillas de Weehawken

Para quienes se queden en la ciudad este fin de semana largo, Blu on the Hudson ((1200 Harbor Boulevard, Weehawken NJ 07086) ofrece una experiencia culinaria a la orilla del agua en Weehawken, Nueva Jersey, con un patio perfecto para cenar al aire libre mientras se disfruta de las vistas impresionantes del río Hudson y el skyline de Manhattan. Este Memorial Day Weekend, el lugar estará abierto para brunch y cena, ofreciendo menú centrado en mariscos creado por el Chef Ejecutivo J.C. Ortega, complementado por un destacado programa de carnes, pasta casera y un programa de cócteles único. Las bebidas están a cargo de Jeremy Le Blanche, quien sustituye ingredientes complicados por presentaciones llamativas, mientras que la lista de vinos global es curada por el sommelier Adam Greer. Para ver el menú completo, visite:https://bluonthehudson.com/menu

Foto: Cortesía Blu on the Hudson

La agenda se publica todos los jueves.