Basta de Excusas: Es Hora de Aprobar la Ayuda Médica Para Morir en Nueva York 

Hace cuatro años, un cáncer en la sangre casi cobró la vida de mi esposa.

Afortunadamente, los tratamientos agresivos atacaron la leucemia que ahora está en remisión. Pero si algún día regresará la enfermedad, ya no habrá más quimioterapia – mi esposa sólo desea la opción de tomar un medicamento para morir pacíficamente.

Sus palabras me han motivado a luchar para que se autorice una legislación en Nueva York que permite a los adultos con una enfermedad terminal, mentalmete capaces, la opción de obtener un medicamento para terminar pacíficamente con un sufrimiento insoportable.

Creemos firmemente que los neoyorquinos con una enfermedad terminal merecen tranquilidad y comodidad al final de su vida. Creemos también que deben tener la opción de tomar decisiones de cuidados de salud para el fin de vida que vayan de acuerdo con sus creencias religiosas y sus valores personales.

Ayuda Médica Para Morir

Quedan dos semanas para que culmine la sesión legislativa del estado de Nueva York y la Medical Aid in Dying Act o Medida de Ayuda Médica Para Morir aún sigue estancada.

Y no es por falta de apoyo.

La mayoría de neoyorquinos apoyan abrumadoramente la ayuda médica para morir con un margen del 72-23%. Esto incluye la mayoría de votantes demócratas, republicanos e independientes, así como votantes negros, blancos, latinos, asiáticos y votantes de todas las regiones del estado, según una encuesta de YouGov Poll.

Más de 85 legisladores son coautores de la medida. Por si fuera poco, el Medical Society of State of NY (MSSNY) y el New York State Bar Association se encuentran entre más de 50 diversas organizaciones que apoyan la legislación. Estas incluyen una amplia gama de grupos: el Buffalo Unitarian United Church, Congregation B’nai Yisrael, New York Unitarian Universalist Justice, Sadhana: Coalition of Progressive Hindus y St. Francis Community of Faith.

Cáncer

Mi esposa y yo le rogamos a Dios que nunca más regrese esta maldita enfermedad. Pero si alguna vez vuelve, no queremos mudarnos a otro estado donde esté autorizada la ayuda médica para morir, para que mi esposa pueda morir sin sufrimiento innecesario.

Nuestra familia y grupo de apoyo se encuentran aquí en Nueva York. Darle a una persona que está muriendo la opción de obtener ayuda médica para morir, es uno de los actos más grandes de amor y respeto.

Votación Urgente

¿Por qué no ha programado una votación la Legislatura de Nueva York sobre la Ley de Ayuda Médica para Morir? ¿Por qué los líderes de ambas cámaras continúan obstaculizando la medida para que no sea llevada ante los comités, considerando que la Legislatura está programada para terminar la sesión el 6 de junio, y pedir que se lleve al pleno para su votación.

Algunos legisladores han estado retrasando el avance de la medida durante nueve años. Algunos ni siquiera han hablado con los defensores porque se sienten incómodos al hablar de la cuestión. No quieren votar por ella, aún y cuando muchos de ellos creen que es lo correcto. No están permitiendo que se lleve a cabo el progreso democrático de la legislación. El objetivo es claro: evitar que la Medida de Ayuda Médica para Morir, se convierta en ley.

¡Basta!

¡Basta de excusas!

Ya es hora que la Presidenta del Senado Andrea Steward-Cousins y el Líder de la Asamblea Carl E. Heastie hagan a un lado sus agendas políticas y religiosas. Es tiempo de que coloquen el proceso democrático al frente y al centro. Es su deber facilitar el terminar un sin fin de discusiones sobre esta medida y pedir que se lleve al pleno para su votación.

¡Sus acciones están debilitando el proceso democrático. Esto ayuda a que se prolongue el sufrimiento de los enfermos terminales en Nueva York y están haciendo caso omiso al deseo de sus electores!

Legisladores Steward-Cousins y Heastie,¿Dónde está su compasión por el sufrimiento de los enfermos terminales que votaron por ustedes? ¿Dónde está su respeto por la autonomía corporal y el control de las decisiones de cuidados de salud de sus electores?

¡Basta de juegos políticos!. ¡Basta de jugar con la vida y el sufrimiento de los neoyorquinos que están muriendo!

Basta de retrasar que el Medical Aid in Dying Act se convierta en ley, para que los neoyorquinos que están muriendo tengan la opción de una muerte pacífica sin un dolor insoportable e innecesario.

Arelis Torres es una maestra jubilada que vive con su esposa en Queens.