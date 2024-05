CEO de Whitecaps revela ausencias de Messi, Suárez y Busquets en Vancouver: “No harán el viaje”

El Inter Miami y Vancouver Whitecaps juegan el sábado en el BC Place in Vancouver, Canadá por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS).

Pero los propios Whitecaps informaron a sus fanáticos la posible ausencia de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets.

“Mientras no se ha recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quienes juegan por parte de nuestro rival, y era importante para nosotros comunicar a nuestros seguidores lo más pronto posible”, dijo Axel Schuster, CEO de Whitecaps FC.

Inter Miami no se ha manifestado de manera oficial sobre el comunicado de prensa de su rival.

El juego del sábado marca el primer juego entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps en la Major League Soccer; previamente no se habían enfrentado por estar en conferencias opuestas.

Schuster además indicó: “Nosotros siempre queremos que nuestros mejores jugadores se enfrenten a los mejores jugadores de nuestro rival, y se midan a jugadores del más alto nivel, eso es especialmente emocionante para nuestro equipo”.

Y aclaró: “Sabemos que también habrá muchos seguidores decepcionados. Seguimos comprometidos en hacer de esta una experiencia especial para todos. Seguirá siendo un ambiente increíble y una celebración del futbol para nuestra ciudad. Tenemos unos aficionados increíbles, tenemos un buen equipo y el partido del sábado en casa es muy importante para nosotros”.

Whitecaps esperan el sábado una multitud récord en la era de la MLS, agotando entradas y organizando “la fiesta callejera más grande en la historia del equipo”. Para contrarrestar las ausencias, Vancouver ofrecerá un descuento del 50 por ciento en todos los alimentos y bebidas dentro del estadio.

